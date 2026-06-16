W杯日本―オランダ

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。世界から称賛を集めた激闘を意外な場所から捉えた写真が公開され、海外ファンの視線を釘付けにしている。

明暗が分かれた瞬間をばっちり捉えていた。

後半43分、日本がコーナーキックから値千金の同点ゴールを奪った瞬間、日本の選手は歓喜し、オランダ選手は落胆している。撮影されたのはスタジアムの天井と思われる場所。上空からオランダのゴール前を俯瞰した1枚からは当時の興奮が伝わってくる。

バドワイザー公式インスタグラムが「ここまでで最高の試合？」と綴って実際の画像を公開。画像内に「こんな試合がもっと見たい」の文字が躍った芸術級の写真に海外ファンも熱い視線を送っていた。

「なんて写真だ！」

「クールな1枚だね」

「彼らを決勝トーナメントで見るのが待ちきれないよ」

「もの凄い試合だった」

「間違いないね」

「その通りだ」

ドロー発進となった日本は次戦、チュニジアと20日（同21日）に対戦する。



（THE ANSWER編集部）