日向坂46藤嶌果歩、色とりどりな表情魅せる 1st写真集“書店別特典”ポストカード11種＆ポスター6種公開【果実の歩幅】
【モデルプレス＝2026/06/16】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する1st写真集『果実の歩幅』（集英社）の書店別特典が一挙公開された。
【写真】日向坂46四期生、プールショット
全11種のポストカードと全6種の折り目なしB3ポスターはすべて写真集未収録カットを使用。マイアミと北海道で撮影された“かほりん”こと藤嶌の色とりどりな表情を楽しむことができる。
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。
また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い1冊となっている。（modelpress編集部）
【セブンネットショッピング 】
編集部による紹介「写真集本編には未掲載の衣装！ “アートの街”マイアミでウォールペイントに挑戦しました！」
【HMV＆BOOKS SHIBUYA】※通常版のみ
編集部による紹介「純白のふわふわニットがかわいらしい一枚！」
【HMV＆BOOKS NAMBA】※通常版のみ
編集部による紹介「ギャップ満点！ 大人っぽい表情のかほりんです」
【SHIBUYATSUTAYA】
編集部による紹介「笑顔がまぶしい、リンカーンロードでの1枚」
【タワーレコード渋谷 】
編集部による紹介「書店特典唯一の北海道カット！ 雪景色の中、かわいらしい笑顔を見せてくれました」
【ジュンク堂書店名古屋店 】
編集部による紹介「凛とした表情を見せてくれました！」
【紀伊國屋書店】※通常版のみ
編集部による紹介「バスケットコートでのスポーティな1枚」
【丸善ジュンク堂書店】※ジュンク堂書店名古屋店を除く
編集部による紹介「写真集本編には未掲載の衣装です！ 輝くイルミネーションの下、エレガントな衣装に身を包んでおります」
【くまざわ書店 】
編集部による紹介「ボートで撮影した、マリンルックがキュートな1枚」
【三省堂書店 】
編集部による紹介「かほりんがトーストを焼いてくれました」
【有隣堂】
編集部による紹介「鮮やかなピンク色の壁が、衣装や表情とマッチしています！」
【TSUTAYA】※SHIBUYA TSUTAYAを除く
編集部による紹介「通常版表紙の本編未収録アザーカット！」
【未来屋書店】
編集部による紹介「“メロい”表情の1枚！」
【＠Loppi・HMV】※通常版のみ※HMV＆BOOKS SHIBUYA、HMV&BOOKS NAMBAを除く
編集部による紹介「マイアミのビーチ沿いをお散歩カット」
【タワーレコード】※タワーレコード渋谷を除く
編集部による紹介「激レアな本編未収録衣装！スーパーでのお買い物中の1枚」
【コーチャンフォー】
編集部による紹介「プク顔を見せてくれました。『もちもちクラブ』な1枚です」
【書泉・芳林堂書店 】
編集部による紹介「マイアミの夕焼けとしっとりした表情のかほりんです」
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46四期生、プールショット
◆藤嶌果歩、色とりどりな表情魅せる
全11種のポストカードと全6種の折り目なしB3ポスターはすべて写真集未収録カットを使用。マイアミと北海道で撮影された“かほりん”こと藤嶌の色とりどりな表情を楽しむことができる。
◆藤嶌果歩、1st写真集決定
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。
また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い1冊となっている。（modelpress編集部）
◆絵柄一覧（折り目なしB3ポスター）
【セブンネットショッピング 】
編集部による紹介「写真集本編には未掲載の衣装！ “アートの街”マイアミでウォールペイントに挑戦しました！」
【HMV＆BOOKS SHIBUYA】※通常版のみ
編集部による紹介「純白のふわふわニットがかわいらしい一枚！」
【HMV＆BOOKS NAMBA】※通常版のみ
編集部による紹介「ギャップ満点！ 大人っぽい表情のかほりんです」
【SHIBUYATSUTAYA】
編集部による紹介「笑顔がまぶしい、リンカーンロードでの1枚」
【タワーレコード渋谷 】
編集部による紹介「書店特典唯一の北海道カット！ 雪景色の中、かわいらしい笑顔を見せてくれました」
【ジュンク堂書店名古屋店 】
編集部による紹介「凛とした表情を見せてくれました！」
◆絵柄一覧（ポストカード）
【紀伊國屋書店】※通常版のみ
編集部による紹介「バスケットコートでのスポーティな1枚」
【丸善ジュンク堂書店】※ジュンク堂書店名古屋店を除く
編集部による紹介「写真集本編には未掲載の衣装です！ 輝くイルミネーションの下、エレガントな衣装に身を包んでおります」
【くまざわ書店 】
編集部による紹介「ボートで撮影した、マリンルックがキュートな1枚」
【三省堂書店 】
編集部による紹介「かほりんがトーストを焼いてくれました」
【有隣堂】
編集部による紹介「鮮やかなピンク色の壁が、衣装や表情とマッチしています！」
【TSUTAYA】※SHIBUYA TSUTAYAを除く
編集部による紹介「通常版表紙の本編未収録アザーカット！」
【未来屋書店】
編集部による紹介「“メロい”表情の1枚！」
【＠Loppi・HMV】※通常版のみ※HMV＆BOOKS SHIBUYA、HMV&BOOKS NAMBAを除く
編集部による紹介「マイアミのビーチ沿いをお散歩カット」
【タワーレコード】※タワーレコード渋谷を除く
編集部による紹介「激レアな本編未収録衣装！スーパーでのお買い物中の1枚」
【コーチャンフォー】
編集部による紹介「プク顔を見せてくれました。『もちもちクラブ』な1枚です」
【書泉・芳林堂書店 】
編集部による紹介「マイアミの夕焼けとしっとりした表情のかほりんです」
【Not Sponsored 記事】