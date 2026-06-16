藤嶌果歩 HMV＆BOOKS SHIBUYA（折り目なしB3ポスター）（C）集英社／菊地泰久

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【モデルプレス＝2026/06/16】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する1st写真集『果実の歩幅』（集英社）の書店別特典が一挙公開された。

【写真】日向坂46四期生、プールショット

◆藤嶌果歩、色とりどりな表情魅せる


全11種のポストカードと全6種の折り目なしB3ポスターはすべて写真集未収録カットを使用。マイアミと北海道で撮影された“かほりん”こと藤嶌の色とりどりな表情を楽しむことができる。

◆藤嶌果歩、1st写真集決定


本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。

また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い1冊となっている。（modelpress編集部）

◆絵柄一覧（折り目なしB3ポスター）


【セブンネットショッピング 】
編集部による紹介「写真集本編には未掲載の衣装！ “アートの街”マイアミでウォールペイントに挑戦しました！」

【HMV＆BOOKS SHIBUYA】※通常版のみ
編集部による紹介「純白のふわふわニットがかわいらしい一枚！」

【HMV＆BOOKS NAMBA】※通常版のみ
編集部による紹介「ギャップ満点！ 大人っぽい表情のかほりんです」

【SHIBUYATSUTAYA】
編集部による紹介「笑顔がまぶしい、リンカーンロードでの1枚」

【タワーレコード渋谷 】
編集部による紹介「書店特典唯一の北海道カット！ 雪景色の中、かわいらしい笑顔を見せてくれました」

【ジュンク堂書店名古屋店 】
編集部による紹介「凛とした表情を見せてくれました！」

◆絵柄一覧（ポストカード）


【紀伊國屋書店】※通常版のみ
編集部による紹介「バスケットコートでのスポーティな1枚」

【丸善ジュンク堂書店】※ジュンク堂書店名古屋店を除く
編集部による紹介「写真集本編には未掲載の衣装です！　輝くイルミネーションの下、エレガントな衣装に身を包んでおります」

【くまざわ書店 】
編集部による紹介「ボートで撮影した、マリンルックがキュートな1枚」

【三省堂書店 】
編集部による紹介「かほりんがトーストを焼いてくれました」

【有隣堂】
編集部による紹介「鮮やかなピンク色の壁が、衣装や表情とマッチしています！」

【TSUTAYA】※SHIBUYA TSUTAYAを除く
編集部による紹介「通常版表紙の本編未収録アザーカット！」

【未来屋書店】
編集部による紹介「“メロい”表情の1枚！」

【＠Loppi・HMV】※通常版のみ※HMV＆BOOKS SHIBUYA、HMV&BOOKS NAMBAを除く
編集部による紹介「マイアミのビーチ沿いをお散歩カット」

【タワーレコード】※タワーレコード渋谷を除く
編集部による紹介「激レアな本編未収録衣装！スーパーでのお買い物中の1枚」

【コーチャンフォー】
編集部による紹介「プク顔を見せてくれました。『もちもちクラブ』な1枚です」

【書泉・芳林堂書店 】
編集部による紹介「マイアミの夕焼けとしっとりした表情のかほりんです」

【Not Sponsored 記事】