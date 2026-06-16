M!LK、GP帯“初”冠バラエティ番組 これまでにない規模感でTBSとタッグ【M!LKの爆裂ミッション】
【モデルプレス＝2026/06/16】TBSでは、7月7日（火）よる10時に『M!LKの爆裂ミッション』を放送することが決定した。
【写真】M!LK、サプライズ発表された瞬間のリアルな表情
SNS総再生回数30億回を突破し、昨年末には『紅白歌合戦』初出場を果たすなど、爆発的な人気を誇る5人組グループ・M!LK。そんな彼らの勢いそのままに、TBSのGP帯で初となる冠バラエティ特番の放送が決定した。数々のヒット曲を連発し、全世代から愛される彼らが、これまでにない規模感でTBSとタッグを組み、新たなエンターテインメントをお届けする。
今回の冠番組決定は、メンバーへ完全な「サプライズ」として知らされた。何も知らされていない5人が、GP帯での初冠番組決定を告げられた瞬間の、リアルな驚き、歓喜、そして初々しいリアクションの模様を映像に収めてお届け。彼らの素の表情や絆が垣間見える瞬間が収められている。
記念すべき放送日は、7月7日よる10時から。七夕の夜、日本中に笑顔と元気を届ける特別な1時間となる。気になる番組の全貌や詳細な放送内容は、「後日発表」される。（modelpress編集部）
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◆M!LK、GP帯で初の冠バラエティに挑戦
SNS総再生回数30億回を突破し、昨年末には『紅白歌合戦』初出場を果たすなど、爆発的な人気を誇る5人組グループ・M!LK。そんな彼らの勢いそのままに、TBSのGP帯で初となる冠バラエティ特番の放送が決定した。数々のヒット曲を連発し、全世代から愛される彼らが、これまでにない規模感でTBSとタッグを組み、新たなエンターテインメントをお届けする。
◆M!LKメンバーへの告知は完全サプライズ リアルなリアクション映像公開
今回の冠番組決定は、メンバーへ完全な「サプライズ」として知らされた。何も知らされていない5人が、GP帯での初冠番組決定を告げられた瞬間の、リアルな驚き、歓喜、そして初々しいリアクションの模様を映像に収めてお届け。彼らの素の表情や絆が垣間見える瞬間が収められている。
記念すべき放送日は、7月7日よる10時から。七夕の夜、日本中に笑顔と元気を届ける特別な1時間となる。気になる番組の全貌や詳細な放送内容は、「後日発表」される。（modelpress編集部）
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