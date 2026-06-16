ABEMA恋リア「シャッフルアイランドSeason7」日プ女子・ミスター青山出身者ら、圧倒的肉体美の美男美女14人集結
【モデルプレス＝2026/06/16】ABEMAでは2026年7月7日夜9時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新シーズン『シャッフルアイランド Season7』を放送開始。このたび、参加メンバーが発表された。
【写真】「シャッフルアイランド」新シーズン参加キャスト
『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころとなっている。
前シーズンに引き続き、WANIMAの「曖昧」をテーマソングに、本能むき出しの恋愛模様を鮮やかに彩る。番組MCとして前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福の出演も決定している。
このたび、“本能むき出し”のラブバカンスに参加すべく、圧倒的肉体美を誇る美男美女14人が集結。女性メンバーは、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』にも参加したモデルの秋山愛（えま）、SNS総フォロワー数60万人超を誇る夏芽すず（すず）、雑誌『nuts』専属モデルのみのり、モデルの網野安寿（あんじゅ）、ショーダンサーのうる、モデルの橘遥菜（はるな）、人気インフルエンサーのゆーうぃるが参加する。
男性メンバーは、恋愛リアリティーショー『月とオオカミちゃんには騙されない』への参加経験を持つプロテニス選手の堀江亨（とおる）、ボディビルダーとして活躍する小池優真（ゆうま）、「ミスター青山コンテスト2025」ファイナリストに選出された大学生の司馬侑徳（ゆうとく）、ショートドラマで人気を集める海馬、会社員の甲斐清彦（きよ）、フードクリエイターの今野誉斗（たかと）、ハンバーガーショップ店長の村上哲太（てった）が参加する。（modelpress編集部）
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◆ABEMA恋愛リア「シャッフルアイランド Season7」
『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころとなっている。
◆圧倒的肉体美を誇る美男美女14人が集結
このたび、“本能むき出し”のラブバカンスに参加すべく、圧倒的肉体美を誇る美男美女14人が集結。女性メンバーは、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』にも参加したモデルの秋山愛（えま）、SNS総フォロワー数60万人超を誇る夏芽すず（すず）、雑誌『nuts』専属モデルのみのり、モデルの網野安寿（あんじゅ）、ショーダンサーのうる、モデルの橘遥菜（はるな）、人気インフルエンサーのゆーうぃるが参加する。
男性メンバーは、恋愛リアリティーショー『月とオオカミちゃんには騙されない』への参加経験を持つプロテニス選手の堀江亨（とおる）、ボディビルダーとして活躍する小池優真（ゆうま）、「ミスター青山コンテスト2025」ファイナリストに選出された大学生の司馬侑徳（ゆうとく）、ショートドラマで人気を集める海馬、会社員の甲斐清彦（きよ）、フードクリエイターの今野誉斗（たかと）、ハンバーガーショップ店長の村上哲太（てった）が参加する。（modelpress編集部）
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