今回紹介するのは、Threadsに投稿された、不思議でかわいい猫ちゃんのひとコマ。お部屋の中で透明ボウルをのぞき込んでいた猫ちゃん。何かが気になったのか、前足をそっと伸ばして、まぜまぜするような動きを見せていたようです。そこには、いったい何が見えていたのでしょうか…。

投稿はThreadsにて、4.6万回以上表示。4,606件のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【動画：透明ボウルをのぞき込むネコ→中には何も入っていないのに…『謎の動き』】

まぜまぜする猫ちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「ocampa」さん。登場したのは、茶色の毛並みが印象的な猫ちゃんです。

猫ちゃんは、爪とぎポール付の透明なボウルの内部に前足を伸ばしていたとのこと。後ろ足でしっかり踏ん張りながら、前足を器用に動かしていたそうです。

視線は透明なボウルの中。しかし、中には何にもありません。ただ、猫ちゃんは「ここに何かありますけど？」とでも言いたそうな真剣な表情でかきかきまぜまぜしていた模様。まるで見えないスープをぐるぐるとかき混ぜているかのような…。思わず「何を作ってるの？」と声をかけたくなってしまいそうです。

真剣な表情がじわじわくる不思議な姿

透明なボウルに前足を入れる姿は、どこか職人みたい。表情もどこかキリッとしていて、「今、大事な作業中です」と言っているような気もします。

そんな様子を見たThreadsユーザーたちからは、「わたあめ屋さんかな？笑」「綿菓子つくってるな」「お米とぐときはこう、水加減は、お手々ぱぁにしてこうだにゃ」などの声が多く寄せられていました。

猫と暮らしていると、人間には分からない不思議な動きをしたりする瞬間があるもの。今回の猫ちゃんのまぜまぜ作業も、そんな猫らしい魅力がぎゅっと詰まった、思わず何度も見たくなる姿でした。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ocampa」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。