飼い主さんを物陰から見つめる子猫。その姿がガラス戸に反射して…？まさかの未知の生き物へと進化してしまう姿が笑えると、SNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で201万再生を突破し、「一瞬まんまとびっくりしました」「可愛すぎて何回も見て笑ってしまいましたw♡」といった声があがりました。

【動画：子猫の姿が『ガラス戸に反射』→だんだんと変化していって…『衝撃の光景』】

おしゃべり上手な子猫のとのまるくん

Instagramアカウント「@tono_maru」に投稿されたのは、ミヌエットの「とのまる」くんが、何とも不思議な生き物に変身している姿をとらえたリールです。

とのまるくんは生後7ヶ月の子猫で、名前を呼ぶと可愛い声でお返事をしてくれるという、お喋りが得意な男の子。出張準備のためにスーツケースを開いていた時は、一緒に行きたかったのか、その中にちゃっかり収まっていたこともあるのだとか。

飼い主さんを見つめていたら…

そんなとのまるくんは、飼い主さんが出かけようとすると、物陰から半分だけ顔を覗かせて、じっと飼い主さんを見つめてくることがあるのだとか。まん丸なお目目で物言いたげな視線を送る姿が可愛らしすぎて、思わず胸がキュンとしてしまいます。

ある日も、飼い主さんが外出しようとしたところ、いつものように物陰から飼い主さんを見つめるとのまるくんの姿が。しかしその日は、ガラス戸の陰から見つめていたため、半分だけ見えている実際のお顔と、ガラス戸に反射したお顔が融合して見えていたのだとか。

未知の生き物！？

普段の可愛らしいとのまるくんはどこへ行ってしまったのか、うさぎのような生き物に見えたかと思えば、左右のお目目がどんどん近づいていき、ついには一つ目のお化けのような姿に大変身していたといいます。

出かけてしまう飼い主さんを物陰から見つめるという可愛らしい仕草とは裏腹に、未知の生き物へと進化を遂げてしまったとのまるくんの姿に、思わず笑ってしまいます。

とのまるくんの衝撃的な姿に、このリールは15.7万件以上のいいねを獲得。視聴者からは「キャーw一瞬うさぎ？と思ったけどだんだん違う生物にも見えてきてw」「一瞬解らなくてえっ…となりましたw♡」「美容室で見てしまって笑いを堪えるのに必死w」「もぉコレは仕事行けませんねw志村けんのやーよって聞こえてくる」「ドリフの志村けんさんのコントでこんなんありましたw」「絶対分かっててやってるw」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@tono_maru」では、お口周りのカフェラテ模様が可愛らしいミヌエットの子猫「とのまる」くんの、すくすく成長していく愛らしい日常の様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@tono_maru」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。