「ジムは続かない」って人に！【3COINS】おうちで使える♡「宅トレグッズ」

ジムに入会したけれど、結局続かなかった……。そんな経験がある人は【3COINS（スリーコインズ）】のインテリアに馴染む「宅トレグッズ」をゲットすれば、思い立ったときにやる気を逃さずワークアウトできるかも。相変わらずのお手頃価格はそのままに、今回はWEB限定商品も登場。宅トレ派のライターが魅力に迫ります。

広げるだけでスペース確保

【3COINS】「たためるヨガマット／hemle」\880（税込）

宅トレに必須といってもいい、硬い床から体を守るヨガマット。筆者は丸めるタイプをリビングの一角においていますが、大きさがあるだけにぶつかったり倒れてきたりすることもしばしば。厚さ約6mmとしっかりクッション性があり、約173 × 61cmと十分な長さを確保。折りたたむと約 縦 25 ×横 30.5 × 厚さ8.5cmになるので、使い勝手がよくトレーニングへのハードルが下がりそう。

動画を見ながらウエスト引き締め

【3COINS】「腹筋ローラー／hemle」\1,320（税込）

左右のハンドルを握り腹筋にアプローチするローラーは、WEB限定で販売中。なんといってもうれしいのが、見やすい位置にスマホスタンドがついていること。トレーニングの動画を見たり、お気に入りの動画を見たりと、使い続けたくなるような工夫が光る一品です。

手軽に使える伸びるチューブ

【3COINS】「ストレッチハンドルチューブ／hemle」\550（税込）

胸を開いたり肩甲骨を伸ばしたりと、心地よいストレッチをサポートしてくれるのが両端がハンドル状になっているチューブです。スポーツショップで見るとビビッドなカラーが多い印象ですが、こちらは部屋にポンと置いても浮かない淡いグレージュが魅力的。

刺激控えめな波型ローラー

【3COINS】「フォームローラー／hemle」\880（税込）

脚や腰など、使い方次第で全身に応用できるフォームローラーですが、凹凸の形状によって刺激の強さはさまざま。公式サイトによると「波型の凸凹が程よい刺激で、初心者の方でも使いやすい」とのこと。最初に紹介したマットと合わせて使うのがおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。