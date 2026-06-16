猫が捨てられたと感じているときの5つのサイン

猫が強い孤独感や不安を抱えていると、何でもないようないつもの行動にも徐々に変化が出てきます。放っておくとなかなか元気な状態に戻らず、体調不良まで引き起こしてしまうことがあります。

愛猫のSOSを正しく早めに認識するために、代表的なサインを確認していきましょう。

1.鳴き声の変化

機嫌のよいときの元気な鳴き方とは異なり、低く長い声で寂しそうに鳴いたり、大声で絶え間なく鳴き続けたりするようになります。

特に引っ越しの直後やペットホテルに預けられたときなど、親しんでいる飼い主の姿が見えなくなると混乱したように鳴き始めるのが特徴です。猫によっては恐怖心から隅の方でジッと固まってしまうこともありますが、人の気配が少なくなる夜間などに鳴き始めることがあります。

見知らぬ場所に置いていかれたことで「自分のなわばりに帰れないかもしれない！」という恐怖から、慣れた場所に戻りたいと必死に訴えている可能性があります。

2.トイレ以外での粗相

飼い主が突然長期不在になると、ベッドや衣類の上に不適切排泄（粗相）をしてしまうことがあります。これは飼い主を困らせるために「わざと」やっているのではなく、大好きな飼い主のニオイが強く残る場所に自分のニオイを重ねることで、高まった不安を必死に和らげようとする本能的な行動です。また、特発性膀胱炎などの病気が隠れていることもあるため、頭ごなしに叱ってはいけません。

猫にとってニオイは「目印」です。自分のニオイは「ここは自分のなわばりで、よく知っているので安全」である情報で、飼い主のニオイは「信頼できる安心な存在」という情報です。

このふたつを混ぜようとするのは、捨てられたような不安な環境の中で、少しでも知っているニオイを増やして気持ちを安定させようとしているためなのです。

3.過剰なグルーミング

猫は、一度に多くの刺激や環境変化を受けるとストレスを感じやすく、不安をやわらげるためにグルーミング行動が増えることがあります。通常の毛づくろいは短時間で落ち着くものです。

しかし、不安の原因となっている孤独感などが続くと、前足の内側やおなか、内股などを集中して舐めて脱毛してしまったり、エスカレートすると傷になるほど皮膚を噛んでしまうような自傷行為に発展したりすることもあります。

入院や旅行など飼い主の長期不在だけでなく、保護猫が新しい里親さんのもとに行ったときなどでも、過剰グルーミングが見られることもあります。

4.しつこい後追い行動

猫が捨てられたかもと孤独を感じるのは、環境変化だけではありません。飼い主が少し立ち上がったり、別の部屋へ行こうとしたりするだけで反応し、常にどこまでもついて回るなら、強い分離不安や過剰な依存状態に近いと考えられます。

母猫や兄弟猫からの早期引き離しや、飼育放棄の経験など、安心できる存在が突然いなくなる経験や生存自体に不安を感じたことのある猫などは、飼い主の存在にしがみつこうとすることがあります。

猫がついて来たときに、すぐに抱っこしてあやしたりする優しい行為が災いして、分離不安が強化されることもあります。

5.破壊行動

ストレスへの反応の仕方によって、強い不安感によって興奮が行動に出る個体もいますが、衝動的なタイプの猫は特に、破壊行動につながることがあります。

たとえば、部屋のドアやケージの格子を執拗に引っ掻いたり噛んだりして、力づくで暴れることがあります。分離不安が重度の場合には、爪から出血してもやめないケースもあります。

生まれつき刺激に敏感で不安を感じやすい猫ほど、パニックを起こしやすい傾向があります。過去の環境変化や孤独経験などもありますが、いずれにしても「安心できる状態へ戻りたい」という一心で暴れてしまうのです。

愛猫の不安を取り除き安心させる接し方

不安傾向の強い猫には、優しくベッタリ構うよりも、飼い主が見えなくても安全であると学習できる接し方が重要です。効果が大きいのは「予測可能な生活」を作ることです。ごはんの時間や就寝リズム、外出前後の行動パターンをできるだけ一定に保つと、猫は安心しやすくなります。

同時に猫と飼い主のニオイがついたブランケットなどを、落ち着けるスペースに置いて、猫が自力で安心感を回復できる環境を増やしていきましょう。ベッドもドーム型で隠れられるものがよいでしょう。

猫から離れるときも過剰に構ったりすることを避け、短時間だけ別室に行き来するなど小さな反復を重ねることで、飼い主は離れても必ず戻ることを学習させましょう。

ただし、自傷や激しい破壊、食欲不振、排泄の異常まで見られる場合は、病気が隠れている可能性もあるため、動物病院で相談するようにしましょう。

まとめ

捨てられた経験のある猫ばかりではありませんが、猫が極度に不安になる状況には猫の過去も関係しています。特に問題行動を起こす場合には、不安のサインとして理解する必要があります。

猫も状況によって、強い孤独感や分離不安を感じることがあるため、不安や孤独によるストレスを飼い主が理解して、できるだけ早く改善してあげることが重要です。

軽度の不安は、飼い主の接し方や環境調整でも改善できる場合がありますが、明らかな問題行動が見られるときには、まずは動物病院で相談しましょう。症状によっては、動物病院で投薬治療が検討されることもあります。

(獣医師監修：加藤桂子)