ビットコイン急落でも強気維持　ネットワーク効果と資産デジタル化に期待

ビットコインやイーサリアムが高値から大幅に下落し、市場では悲観論も広がっている。

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しかし、暗号資産の将来性を評価する投資家の間では、今回の下落は長期的な成長トレンドの中で起きる一時的な調整に過ぎないとの見方も根強く、利用者数の拡大や資産のデジタル化の進展を背景に、今後も成長余地は大きいとの声が上がっている。

暗号資産市場では過去にも大幅な下落局面が繰り返されてきた。そのたびに「ビットコインは終わった」「暗号資産バブルは崩壊した」といった声が聞かれたが、その後に市場が回復し、過去最高値を更新してきた歴史もある。

そのため今回の下落についても、長期投資家の間では過度に悲観する必要はないとの見方が少なくない。

■利用者数の増加が価値を押し上げる

暗号資産の価値を測る方法の一つとして挙げられるのが、「ネットワーク効果」だ。これは利用者が増えるほどサービスやネットワークの価値が高まり、その結果として資産価値も上昇するという考え方であり、SNSや決済サービスなどでも広く知られている理論である。

ビットコインについても、デジタルウォレットの数や取引件数の増加と価格の間には強い相関関係があるとされており、一部の分析では価格上昇の大部分がネットワーク利用の拡大によって説明できると指摘されている。

今後も利用者や取引量が増え続けるのであれば、長期的な価値向上につながる可能性が高いというわけだ。

■ゴールドとの比較で見える将来価値

ビットコインは「デジタルゴールド」と呼ばれることが多い。発行上限が2,100万枚に固定されていることから、希少性という観点では金と共通点があり、価値保存手段としての役割が期待されているためだ。

支持派の投資家たちは、将来的にビットコインが金と同じレベルで資産保全の手段として認識されるようになれば、現在よりも大幅に高い価格水準に到達する可能性があると考えている。

もちろん実現を保証するものではないが、金市場という巨大な市場規模を基準に考えることで、ビットコインの潜在的な価値を推計する考え方も存在している。

■AI時代のインフラとして期待

暗号資産の将来性を語る上で、ブロックチェーン技術そのものへの期待も大きい。特に近年はAIの進化によって、デジタル空間での取引や契約、データ管理が急速に拡大しており、その中で「本物であることを証明する仕組み」の重要性が高まっている。

ブロックチェーンは改ざんが極めて困難な分散型台帳として機能するため、AI時代における信頼性の担保や認証基盤として活用される可能性がある。

AIがさまざまな業務を自動化する社会になればなるほど、その裏側で動く信頼のインフラとしてブロックチェーン技術の需要も高まるとの見方がある。

■資産デジタル化でイーサリアムに追い風

もう一つ注目されているのが、金融業界を中心に進む資産のデジタル化だ。株式や債券、不動産などの資産をブロックチェーン上で管理・売買できるようにする取り組みは世界的に進んでおり、大手金融機関も関連事業への投資を拡大している。

その中核技術として期待されているのが、イーサリアムである。イーサリアムはスマートコントラクト機能を備えており、資産の発行や管理、取引を自動化できる特徴を持つ。そのため資産のデジタル化が進めば進むほど、ネットワーク利用が増加し、イーサリアムの価値向上につながる可能性があると考えられている。

暗号資産市場は依然として値動きが大きく、短期的な価格変動を予測することは容易ではない。

しかし利用者数の増加、AI社会の到来、そして資産デジタル化という大きな潮流が続く限り、ビットコインやイーサリアムの長期的な成長シナリオに期待を寄せる投資家は今後も少なくなさそうだ。