猛暑のせいで高齢者から若者まで世界中で大勢が亡くなっているがこれらの死は防ぐことが可能だとWHOが主張

猛暑のせいで高齢者から若者まで世界中で大勢が亡くなっているがこれらの死は防ぐことが可能だとWHOが主張