フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）は１６日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表が次戦のチュニジア戦へ向け米ナッシュビルで練習したことを報じた。

日本代表はオランダ戦を２―２で引き分けたが、この試合で久保建英が左膝を負傷して途中交代した。

ナッシュビルから同局の原田葵アナウンサーがリポート。スタジオでＭＣの「バナナマン」設楽統は「原田さん、ちょっと気になるのは、久保選手のけがの様子なんですけど、何か現地、ちょっと情報とか入ってますでしょうか？」と尋ねた。

これに原田アナは「こちら、今日、久保選手、こちらの練習場で姿を確認することはできませんでした。そして、先ほど取材でキャプテンの板倉（滉）選手が、久保選手のけがの状況については、まだ聞いていない、歩いている姿は見たがまだどういう状況なのか、詳しく聞けていないので、なるべく軽傷であることを願っていると話していました」と伝えた。

続けて原田アナは「まだ、ワールドカップも始まったばかりなので、私たちも願うばかりです」とコメントした。これに設楽は「ちょっと気になりますけどね。打撲的な接触のケガだったらいいんですけど、中の筋とかそっちだとちょっと長引いちゃうかなと思うし…気になるところですよね」と心配していた。