ムーミンバレーパークの期間限定イベントとして「ムーミンバレーパークの夏至祭」を開催。

期間中、夏至祭デザインの限定ステッカーが配布されるほか、ムーミンバレーパークの住人や仲間たちも、花冠を着用してゲストをお出迎えしてくれます☆

ムーミンバレーパーク「ムーミンバレーパークの夏至祭2026」

開催期間：2026年6月18日（木）〜6月21日（日）

開催場所：ムーミンバレーパーク

2026年6月21日（日）は、1年で最も日照時間が長い「夏至」

夏の期間が短い北欧では、夏の訪れを祝う「夏至祭」が開催され、クリスマスと同じくらい大切なイベントとして昔から親しまれています。

「ムーミンバレーパークの夏至祭2026」期間中は、ムーミンバレーパークの住人（スタッフ）が「夏至祭」のマストアイテムである花冠を付け、ゲストをお出迎え。

来園されたゲストの方へ先着で夏至らしく明るく華やかにデザインされたキャラクターステッカーが日替わりでプレゼントされるほか、ムーミン谷の仲間たちも花冠などでおめかししてグリーティングに登場します☆

「ムーミンバレーパーク夏至祭 限定デザインステッカー」プレゼント

配布期間：2026年6月18日（木）〜6月21日（日）

配布時間：10:00〜

配布場所：はじまりの入り江エリア

各日のステッカーデザイン：

・6月18日（木）、19日（金） ご先祖さま

・6月20日（土） ムーミントロール

・6月21日（日） リトルミイ

対象：ムーミンバレーパークに入園されたゲスト先着順

配付数量：1人1枚限り

※各日、数に限りがあるため無くなり次第、配布終了となります

「ムーミンバレーパークの夏至祭2026」に来場された方に、先着順でオリジナルアートステッカーを日替わりで配布。

「ムーミントロール」「リトルミイ」「ご先祖さま」の夏至祭オリジナルアートステッカーです。

期間中、ムーミン谷の仲間たちとスタッフが花冠を着けてお出迎え

ムーミン谷の仲間たちが身に着けている「花冠」は北欧の人々にとって、大切な夏至祭のシンボル。

夏至の日、草花には特別なパワーが宿るといわれており、「夜に7種類の花を枕の下に置いて寝ると、夢の中で運命の人に出会える」というロマンチックな言い伝えもあるほどです。

夏至の日を祝うかのように、期間中はムーミン谷の仲間たちだけでなく、ムーミンバレーパークのスタッフの方々も花冠を着用して、ゲストをお出迎えします。

※花の数は場所によっては8種類、9種類など諸説あります

夏の期間が短い北欧にて、クリスマスと同じくらい大切なイベントとして昔から親しまれている特別なイベント。

ムーミンバレーパークにて2026年6月18日より4日間に渡り開催される「ムーミンバレーパークの夏至祭2026」の紹介でした☆

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