米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１５日（日本時間１６日）、スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２１）が、メジャーのドラフト候補が集められて体力測定などを行う「ドラフトコンバイン」に参加することを発表した。

６月２３〜２７日（同２４〜２８日）にアリゾナ州フェニックスで行われる今年の「ドラフトコンバイン」。この日参加者の３３５人（大学生１９５人、高校生１４０人）が発表され、佐々木やオリックスが昨年１０月のドラフト６位で指名したジョージア大の石川ケニー投手（２２）らが名を連ねた。

ＭＬＢによると、昨年の「ドラフトコンバイン」に参加した３０９人のうち、８２・８％にあたる２５６人がドラフトで指名され、そのうち８７人が上位１００位以内での指名を受けたという。ソフトバンクからドラフト１位指名を受けた佐々木も合同トライアウトともいえる「ドラフトコンバイン」に参加することになった。

佐々木は、スポーツ報知の取材によると、すでに今月上旬にドジャースのワークアウトに招待され、球団フロントが能力を把握するため、練習を間近で見守ったとみられている。