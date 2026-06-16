ファミリーマートが、「ポケモン GO Fest 2026：グローバル」の開催を記念したキャンペーン「ポケモン GO Fest 2026：グローバル」を開催！

iOS/Android 向けの位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』専用の「ポケモン GO ギフトカード」を購入して応募すると抽選でゲーム内で使用できる道具セットが当たるキャンペーンです☆

ファミリーマート「ポケモン GO Fest 2026：グローバル」

実施期間：2026年6月16日（火）〜7月13日（月）

応募期限：2026年7月14日（火）23:59まで

実施内容：「ポケモン ギフトカード」を7,000円分購入し、専用Webページから応募をすると、ゲーム内で使える「道具セット」のゲームコードが抽選で150名に当たります

賞品：道具セット

※1口7,000円で応募できます

※『ポケモン GO ギフトカード3,500円』は2枚購入で1口応募できます

商品名：

「ポケモン GO ギフトカード」3,500円分価格：3,500円内容：3,300ポケコイン「ポケモン GO ギフトカード」7,000円分価格：7,000円内容：7,000ポケコイン

発売エリア：全国

2026年で『ポケモン GO』の公式パートナー5年目を迎える「ファミリーマート」

2026年4月末時点で約16,420箇所と、国内最大の拠点数を誇るパートナー企業です。

今回、ファミリーマート限定で「ポケモン GO ギフトカード」7,000円分を購入して応募するとゲーム内で使える「道具セット」が抽選で150名に当たるキャンペーンを実施。

対象となるのは、「ポケモン GO ギフトカード」3,500円と

「ポケモン GO ギフトカード」7,000円分の2種類。

「ポケモン GO ギフトカード」7,000円分は1枚、「ポケモン GO ギフトカード」3,500円は2枚購入で1口応募可能です。

「Pokémon GO Fest 2026：東京」限定デザインギフトカードを約2,000店舗限定で販売

価格：7,000円

内容：7,000ポケコイン

発売エリア：一部店舗でのみ販売

※数量限定となります

東京臨海副都心 (台場・青海地区)にて、2026年5月29日から6月1日の4日間開催されたリアルイベント「ポケモン GO Fest 2026：東京」

会場でのみ販売された限定デザインギフトカードが、約2,000店舗・数量限定で販売されます！

「ポケモン GO ギフトカード」を7,000円分買って応募することで、合計15個の豪華“道具セット”が抽選で当たるキャンペーン。

ファミリーマートにて2026年6月16日より開催される「ポケモン GO Fest 2026：グローバル」の紹介でした☆

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