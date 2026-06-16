漫画誌『ハーレクインオリジナル』休刊 18年半の歴史に幕
漫画雑誌『ハーレクインオリジナル』が、7月号をもって休刊したことを発表した。「月刊HQ comic」として2008年1月に創刊して約18年半の歴史に幕を下ろした。
【画像】『ハーレクインオリジナル』休刊の経緯全文
公式サイトでは、「『月刊HQ comic』として2008年1月に創刊して約18年半、ハッピーエンドロマンスを皆様にお届けしてきました。こうして長い間、刊行を続けてこられたのはハーレクインを愛してくださる読者の皆様のおかげです。突然のお知らせになってしまいましたことをお詫び申し上げますとともに、編集部一同、心よりお礼申し上げます」と説明。
続けて「漫画家、制作スタッフ、小説家、翻訳者、デザイナー、印刷・製版、流通にかかわる皆様のご尽力のおかげで夢のように幸せな時間をともに過ごすことができました。本当にありがとうございます。綺羅星のように輝く才能と、憧れと夢を紡ぐ心は永遠につながっていくことを信じております」と伝えた。
【画像】『ハーレクインオリジナル』休刊の経緯全文
公式サイトでは、「『月刊HQ comic』として2008年1月に創刊して約18年半、ハッピーエンドロマンスを皆様にお届けしてきました。こうして長い間、刊行を続けてこられたのはハーレクインを愛してくださる読者の皆様のおかげです。突然のお知らせになってしまいましたことをお詫び申し上げますとともに、編集部一同、心よりお礼申し上げます」と説明。
続けて「漫画家、制作スタッフ、小説家、翻訳者、デザイナー、印刷・製版、流通にかかわる皆様のご尽力のおかげで夢のように幸せな時間をともに過ごすことができました。本当にありがとうございます。綺羅星のように輝く才能と、憧れと夢を紡ぐ心は永遠につながっていくことを信じております」と伝えた。
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