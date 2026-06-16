◇インターリーグ ドジャース−レイズ（2026年6月15日 ロサンゼルス）

ドジャースのカイル・タッカー外野手（29）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に「6番・右翼」で先発出場。2回の第1打席で6号本塁打を放った。

0−3の2回、先頭・ベッツからの連打で無死一、二塁の好機をつくると、タッカーが相手先発・マルティネスに2ボール2ストライクから2球続けてファウルで粘ると、最後はフルカウントからの8球目、外角チェンジアップを捉え、左翼ポール際に同点3ランを運んだ。

ドジャースは先発・ラウアーが初回にビレードに先制2ランを浴びると、2回にはスクイズで失点。序盤から劣勢を強いられたが、一振りで試合を振り出しに戻した。ベンチに戻ると、大谷も笑顔で同点弾をねぎらった。

直後の3回表、ラウアーが2死二塁からウィリアムソンに右前打を浴びると、二塁走者・アランダが生還を狙って本塁突入。右翼手・タッカーはワンバウンドながら捕手・ラッシングにストライク送球を投じ、本塁タッチアウトで勝ち越し点を阻止した。

マルティネスは18〜20年は日本ハム、21年はソフトバンクでプレーした元NPB右腕。22年からメジャーに復帰し、24、25年と2年続けて2桁勝利を挙げている。チェンジアップは「日本で学んだ」というが、そのチェンジアップを捉えられての被弾は今季初となった。