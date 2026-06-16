ゴールデンレトリバーと家族の心温まる記録が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で23万6000回再生を突破し、「とっても優しい」「セラピー犬だね」「泣けてきました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：息子が泣いていると『大型犬』が必ず心配をしてくれて…あまりにも尊い『家族愛に溢れた記録』】

子どもたちが泣いていると…

TikTokアカウント「kinako_3bros」の投稿主さんは、3人の息子さん、そしてゴールデンレトリバーの『きなこ』ちゃんの暮らしを紹介しています。

きなこちゃんは、とても心優しいわんこです。家の子どもたちが泣き始めると、その声を聞きつけてすぐに駆け寄ってくるのだとか。そして、まるで「大丈夫？」と話しかけるように顔をのぞき込み、心配そうな表情を浮かべるそうです。その姿は、まるで悲しみを一緒に感じているかのよう。

誰かが転んで痛がっているときも同じで、一目散に駆けつけると頭を優しくこすりつけながら寄り添います。言葉はなくても、「心配しているよ」という気持ちがしっかり伝わってくる行動ばかり。そんなきなこちゃんの優しさに、家族みんなが何度も救われてきたそうです。

気付くといつもそばにいる

また、子どもたちが落ち込んでいるときには、きなこちゃんは決して離れません。隣に座ったり、そっと体を寄せたりしながら、ただ静かに寄り添ってくれるのだとか。そのおかげか、沈んでいた子どもたちも少しずつ元気を取り戻し、最後には笑顔になることが多いそうです。

普段から遊び相手になってくれるのはもちろん、気付けばいつも近くにいて見守ってくれるきなこちゃん。まるで優しいお姉さんのような存在です。子どもたちもそんなきなこちゃんが大好きで、嬉しいことがあったときも悲しいことがあったときも、自然と一緒に過ごしているのだとか。家族の中心には、いつもきなこちゃんの温かな存在がありました。

兄弟の頼もしい支えに

もちろん、子どもたちのことが大好きなきなこちゃんも、ときには甘えたくなることがあります。そんなときは自分から近寄り、撫でてもらったり寄り添ったりして満足そうな顔を見せるそうです。お互いに支え合いながら過ごしている様子からは、深い信頼関係が伝わってきます。

3兄弟にとって、きなこちゃんはただのペットではありません。癒しであり、頼もしい味方であり、家族の一員そのもの。まるで悲しみや不安を全部受け止めてくれているような存在で、子どもたちの心の支えになっているのです。そんな家族愛あふれる日々の記録に、多くの人が胸を温かくしたのでした。

この投稿には「心強いですよね」「見ててほっこりしました」「いつまでも笑顔でいてくれ」などの温かなコメントが寄せられています。

仲睦まじい3兄弟ときなこちゃんの日常はTikTokアカウント「kinako_3bros」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kinako_3bros」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。