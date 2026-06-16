ぬいぐるみみたいな子犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で330万3000回再生を突破し、「可愛すぎる」「お人形さんみたい」「きっと本人は必死なんよねw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：初めて『服』を着た子犬→バランスが取れず、コテンと転んで…ぬいぐるみにしか見えない光景】

初めての服に挑戦！！

TikTokアカウント「mill_pomemaru」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬『ラテ』ちゃんが子犬のころのワンシーン。ある日、ラテちゃんが初めてお洋服に挑戦した日のこと。用意されたのは、フードが付いた可愛らしいオーバーオールでした。

投稿主さんは「きっと似合うだろうな」と期待しながら着せてみたそうですが、ラテちゃんにとっては生まれて初めての服。慣れない感覚に戸惑ってしまったのか、着せた瞬間に体のバランスを崩し、そのままコテンと横倒しになってしまったのです。

小さな体で固まったまま転がる姿は、まるで電池が切れたぬいぐるみのよう。あまりの可愛さに、思わず笑ってしまったとか。

どうしても転がってしまい…

投稿主さんは「大丈夫だよ」と優しく起こしてあげますが、ラテちゃんは再びコテン。何度立たせても、目をまん丸にしたまま体をこわばらせ、また転がってしまったそうです。

その様子を見ていた家族も大笑い。しかし騒ぎを聞きつけた兄犬は様子が違いました。

「どうしたの？」と言いたげな表情で近づき、不思議そうにラテちゃんを見つめていたのだとか。心配そうに見守る兄犬と、服に翻弄されるラテちゃん。その微笑ましいやりとりは、多くの人の心を和ませることになったのでした。

この投稿には、「リモコンで動く犬のおもちゃみたい(笑)」「今年一番の大笑いをしちゃいました」「何回もリピートしちゃう」など、多くのコメントが寄せられています。

お兄ちゃんとの絆も

ラテちゃんは昔からお兄ちゃん犬のことが大好き。おやつの食べ方やお座りの仕方なども、お兄ちゃんの行動を見ながら少しずつ覚えていったそうです。

困ったときや初めてのことに挑戦するときも、まずはお兄ちゃんをお手本にしていたのだとか。そんなふたりは今でもとても仲良し。一緒に遊んだり寄り添ってくつろいだりと、まるで本当の兄弟のような関係を続けています。

ラテちゃんにとって、お兄ちゃんは今も変わらず頼れる存在なのでした。

TikTokアカウント「mill_pomemaru」には、他にもわんこたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「mill_pomemaru」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。