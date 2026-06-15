北中米ワールドカップの初戦で日本はオランダと対戦して2-2で引き分けた。その劇的な勝点1の裏側には、オランダ側の消極的な采配があったとスペインメディアは分析している。



スペイン紙『MARCA』は試合後、「オランダはいまだに恐怖心を克服できていない」との見出しで、大一番を総括。その中で批判の矛先を向けたのはロナルド・クーマン監督だった。



記事では、オランダが2度リードを奪いながらも勝ち切れなかった原因として、「試合終盤、ロナルド・クーマン監督の最も臆病な一面が露わになった」と指揮官の慎重すぎる姿勢を指摘。2-1と再び勝ち越した後の戦い方について、「試合終了のホイッスルまで必死に持ちこたえることを強いられ、結果的に慎重なオランダ人監督は窮地に立たされた」と伝えている。





実際に日本は後半に入っても運動量を落とさず反撃を続け、CKから小川航基のヘディングシュートが鎌田大地に当たってネットに吸い込まれた。これに関して同メディアも「チームが決定的な場面で失速した結果だった」と表現。「ワールドカップで勝利を逃した理由は、単なる不運だけではないのかもしれない」と締めくくり、消極的な姿勢を厳しく指摘した。