「クーマンの臆病な一面が露わ」スペイン紙がオランダ指揮官を痛烈批判 日本戦での消極的な姿勢を厳しく指摘「決定的な場面で失速した結果」
北中米ワールドカップの初戦で日本はオランダと対戦して2-2で引き分けた。その劇的な勝点1の裏側には、オランダ側の消極的な采配があったとスペインメディアは分析している。
スペイン紙『MARCA』は試合後、「オランダはいまだに恐怖心を克服できていない」との見出しで、大一番を総括。その中で批判の矛先を向けたのはロナルド・クーマン監督だった。
記事では、オランダが2度リードを奪いながらも勝ち切れなかった原因として、「試合終盤、ロナルド・クーマン監督の最も臆病な一面が露わになった」と指揮官の慎重すぎる姿勢を指摘。2-1と再び勝ち越した後の戦い方について、「試合終了のホイッスルまで必死に持ちこたえることを強いられ、結果的に慎重なオランダ人監督は窮地に立たされた」と伝えている。
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小川航基 選手の得点と思いきや、
データテインメントでは鎌田大地 選手のゴールだと
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FIFAワールドカップ グループF
オランダ×日本
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