上山市によりますと、きょう午前６時ごろ、山形県上山市金瓶でクマ１頭が目撃されました。

クマは国道１３号と旧道の交差点近くの住宅脇の小道を、国道１３号方面に移動したということです。

市が注意を呼びかけています。