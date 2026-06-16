ニューストップ > 国内ニュース > 上山市でクマ1頭目撃 住宅脇を通り国道13号方面へ移動（山形） 上山市でクマ1頭目撃 住宅脇を通り国道13号方面へ移動（山形） 上山市でクマ1頭目撃 住宅脇を通り国道13号方面へ移動（山形） 2026年6月16日 11時38分 TUY NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 上山市によりますと、きょう午前６時ごろ、山形県上山市金瓶でクマ１頭が目撃されました。 クマは国道１３号と旧道の交差点近くの住宅脇の小道を、国道１３号方面に移動したということです。 市が注意を呼びかけています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「これって交通違反？」横断しようとした歩行者が「お先にどうぞ」と合図…車は進んだらどうなる？進んでいいの？ 警察に聞いてわかったこととは 「まるでゴルゴ」岩に似せた盗撮カメラはなぜ見つかった？女性が覚えた違和感…何年も露天風呂を盗撮した男の行為は、被害女性の一瞬のひらめきでバレた（山形） 「片足がないようだ」「車とバイクが衝突」と緊迫の通報 大型バイクが車2台と次々衝突 GWの月山道で交通事故（山形・西川町）