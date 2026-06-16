きょう開会した山形県議会6月定例会で、吉村美栄子知事は、緊迫化していたイランとアメリカの対立を中心とした中東情勢への対策を含めた総額54億6900万円の一般会計補正予算案を提案しました。

吉村知事は説明の中で、中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰や石油製品の調達の不安定さが、県内経済に影響を与えていると指摘しました。

■県内に見られる中東情勢の「実害」

具体的には、塗装業や自動車整備業で使用する塗料やシンナーの品薄、製造業での潤滑油や包装フィルムの不足が起きているとしました。

また建築現場では住宅設備等の出荷が遅れ、工期の延長を検討せざるを得ない事例が出ていることにも触れました。

さらに農林水産分野では今後発注する農業用のビニールなどが品薄となっているほか、医療や福祉の現場でも使い捨て手袋やマスクなどの値上がり、購入制限といった影響が広がっているとしました。

■具体的な支援の中身

こうした急激な物価高騰や資材不足に対応するため、山形県は今回の補正予算で事業者や県民への支援を行うということです。

主な対策として、中小企業に対しては、代替材料や燃料への転換を図るための設備投資への補助を増額するほか、不測の事態に備える県版BCP（事業継続計画）に取り組むとしました。

また、医療・介護施設や農林水産業者に向けては、燃料費や食材費、生産資材などの価格高騰分を支援します。これに加え一般家庭向けのLPガス料金や、中小企業の電気料金の負担を軽減するための支援も盛り込まれました。

■補正予算の総額はおよそ55億円

中東情勢に対応する支援とクマ対策なども含めた総額は54億6900万円となり、今回の議会に一般会計補正予算案として上程されました。今後審議が行われます。

吉村知事は、切れ目のない支援を行うことで、県民の安全、安心できる暮らしと事業活動の継続を下支えすることに全力で取り組むとの考えを示しました。