きのう山形県鶴岡市で山菜採り中にクマに襲われた男性は、左腕を噛まれるなどしてケガをしていたことが分かりました。

【写真を見る】タケノコ採り中にクマが左腕をガブリ クマスプレーで命拾い 鶴岡市で男性がケガ…近くでクマ出没相次ぐ 米沢市の高校では新たなクマ対策始まる（山形）

鶴岡市や警察によりますと、きのう午前６時半ごろ、鶴岡市田麦俣の山で３９歳の男性がクマに襲われました。

クマは体長およそ１．２メートルの１頭です。

男性はタケノコ採り中にクマに襲われ、左腕を噛まれるなどしてケガをしていたことが新たに分かりました。

■そして、クマスプレー噴射

襲われたときに男性がクマスプレーを噴射したところクマが逃げたということです。

男性は自力で山を下り医療機関で診察を受けました。

現場は湯殿山スキー場から東におよそ１．６キロ離れた山中です。

クマによる人的被害は今シーズン４件目です。

県では、山菜採りなどで山に入る際は２人以上で行動し、音の出る物を身につけることなどを呼びかけています。

■近くで出没が相次ぐ高校では新たな対策も

また、市街地でのクマの目撃も増えています。

米沢興譲館高校では、学校付近でクマの出没が相次いでいることを受け、きのうから学校敷地内への路線バスの乗り入れが始まっています。

対象となるのは、午前７時半過ぎに学校最寄りのバス停に停車する始発便で、きのうは１３人の生徒が利用したということです。

学校では今後、市と連携して、敷地内に乗り入れるバスの増便やダイヤの変更などを検討したいとしています。