「本当にこうあるべきだよ」日本代表が去った後の“光景”に…海外が称賛「米国も少しは見習ったらどうなんだ」【W杯】

日本代表の綺麗なロッカールームが海外から称賛された(C)Getty Images

サッカー日本代表が現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦でオランダと対戦して2−2で引き分け、勝ち点1を獲得した。

【写真】「ピカピカにして去っていったんだ」…海外も称賛した日本代表の試合後のロッカールーム

そんな中、海外メディアは試合後の日本のロッカールームに注目し、米ファッション誌の『Complex』とスポーツ部門『Complex Sports』の公式インスタグラムが「タオルまで綺麗に畳んであったよ」と、「Getty Images」が撮影した綺麗なロッカールームの写真を添え、その清潔さを絶賛した。

続けて「オランダと引き分けた後、日本代表が試合後に見せた振る舞いがまたまた話題になっていいる。ロッカールームをピカピカにして去っていったんだ。ピッチ外での清潔さ、規律、そしてリスペクトを大切にする日本の選手やサポーターの姿勢は、ワールドカップの名物として定着し、世界中から称賛を集めている」と綴っている。

この投稿には「こういう場面を取り上げてくださるセンスも素敵ですね」「素晴らしい」「日本文化の『立つ鳥跡を濁さず』だね」「本当にこうあるべきだよ」「米国も少しは見習ったらどうなんだ…いや、見習うべきところだらけだね、まったく」「日本はどんな時もリスペクトを忘れず、世界のどこへ行ってもその素晴らしい精神を持ち歩いているんだ」と、日本に対する称賛の声であふれていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]