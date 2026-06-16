中尾明慶、希少な愛車との2ショット公開 1971年型の“クール＆ワイルド”な旧車「カッコいい!!」「マッドマックスに出てきそう」

中尾明慶、希少な愛車との2ショット公開 1971年型の“クール＆ワイルド”な旧車「カッコいい!!」「マッドマックスに出てきそう」