中尾明慶、希少な愛車との2ショット公開 1971年型の“クール＆ワイルド”な旧車「カッコいい!!」「マッドマックスに出てきそう」
俳優の中尾明慶（37）が15日、自身のインスタグラムを更新。「やっぱりとてもcoolでwildな愛車だ」とつづり、自慢の旧車との2ショット写真を公開した。
【写真】「やっぱりとてもcoolでwild」1971年型！中尾明慶の希少な愛車 ※2ショットは7枚目
“車好き”の中尾が所有するのは、1971年型のアメリカ車『プリムス クーダ（1971 Plymouth CUDA 440-6）』。
2020年に購入。今年1月には、修理から戻ってきたクーダを動画で披露し、ナンバーの裏に給油口がある、7200ccあるなど、アメ車ならではの個性的な魅力について語っていた。
投稿では、外装をフロント・バック・サイドとさまざまな角度から撮影した写真や、ボンネットを開けエンジンなどをのぞかせたショットも披露している。
コメント欄には「カッコいい!!」「マッドマックスに出てきそうな車ですね〜」「顔がカッコいいよなー。クーダは」「こんな車はもう作られんだろうなぁ」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「やっぱりとてもcoolでwild」1971年型！中尾明慶の希少な愛車 ※2ショットは7枚目
“車好き”の中尾が所有するのは、1971年型のアメリカ車『プリムス クーダ（1971 Plymouth CUDA 440-6）』。
2020年に購入。今年1月には、修理から戻ってきたクーダを動画で披露し、ナンバーの裏に給油口がある、7200ccあるなど、アメ車ならではの個性的な魅力について語っていた。
投稿では、外装をフロント・バック・サイドとさまざまな角度から撮影した写真や、ボンネットを開けエンジンなどをのぞかせたショットも披露している。
コメント欄には「カッコいい!!」「マッドマックスに出てきそうな車ですね〜」「顔がカッコいいよなー。クーダは」「こんな車はもう作られんだろうなぁ」などと、さまざまな反響が寄せられている。