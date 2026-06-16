東北楽天ゴールデンイーグルス新監督に、昨年まで千葉ロッテマリーンズで指揮をとった吉井理人氏（61）が就任する。6月10日に三木肇前監督（49）が休養してからわずか5日、日本代表「侍ジャパン」でもコーチ経験ある吉井氏による“チーム再建”が期待されるがーー。

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6月15日時点で23勝39敗、借金16でパ・リーグ最下位。セ・パ交流戦でも4勝13敗とこちらも最下位に終わった楽天。その責任をひとり追う形で「休養」入りした三木前監督だが、実質的な“クビ”と見られている。

10日以降は塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行を務めるも、一向に調子が上がる気配がない楽天。チーム編成に大きく関わりながらも責任を取らずに“雲隠れ”する、石井一久GM（52）への風当たりも強まる中、裏では新監督人事が早急に行われていたようだ。

「吉井さんといえば近鉄（バファローズ）からヤクルト（スワローズ）に移籍してから3年間、石井GMとはチームメイトとして、野村克也さん（享年84）の指揮のもと2度のリーグ優勝に貢献。ともにメジャーリーグを知る者同士で気も合うのでしょう。

それこそ三木前監督の休養発表前には、GMは“先輩”に連絡を取っては招集の手筈を整えていたのかもしれません」（パ・リーグ球団を取材するスポーツライター）

フロントによる“現場介入”がある

2025年シーズンは6位ながらも、ロッテ監督就任後は2位、3位とAクラスに導いていた吉井氏。また2023年の「WBC」にもコーチとして帯同し、海を渡る前の大谷翔平投手（31）やダルビッシュ有投手（39）、佐々木朗希投手（24）の指導にもあたるなど育成手腕にも定評がある。

チーム防御率ワーストに落ち込む投手陣の立て直しも期待されているのだろう。かつて引退後は筑波大学大学院でコーチ学を学んだ理論家が、どんなチーム改革を進めるか見ものだ。が、前出のスポーツライターも懸念するのが、

「楽天は良くも悪くも三木谷浩史オーナー（61）による、編成どころか選手起用についても現場“介入”があるチームをされています。それだけに石井GMをはじめ、球団にとって“扱いやすい”監督を置きたがる傾向にありました。

このオーナーが”口出す”チームカラーを、理論派の吉井さんが受け入れることができるのか。勝ちがついているうちはいいですが、再び負けが込んだ時にフロントと“衝突”にならないかが心配どころ」

しかもシーズン途中の就任とあって、三木政権から引き継ぐコーチ陣とのコミュニケーションや連携にも不安が募る。いくら経験豊富な吉井氏とはいえ、三木谷色に染め上げられたチームにおいて納得いく指揮がとれるのだろうか。

6月2日、元ヤクルトスワローズ監督・古田敦也氏（60）のYouTubeチャンネルに、元横浜DeNAベイスターズ監督・三浦大輔氏（52）とともに出演した吉井氏。この日のテーマ「もう一度監督やりたいですか？」を論じた。

再就任の意向を問われた吉井氏は「う〜ん、どうかな」と首を捻り、

「今の（プロ野球チームの）監督だったらやりたくないかな。なんかもうGMも、全部兼ねて監督になっているじゃないですか。一生懸命やっても次に（自身のやり方が）残らないのならやりたくないですよね」

千葉ロッテ監督就任次も突然のオファーだったという吉井氏。「断る理由はないか」と引き受けてみるも、自分が想像していた監督業とは異なる環境に置かれた。

監督だけで決めるのはチームではない

「自分も（監督時代に）コーチに文句言って欲しかったんで。そういう雰囲気は作りたいなと思って。監督ひとりで決めるのは、チームではないと思っているんでね。結局、（最終的に）決定するのは監督なんですけども、みんなでやってる感出さないとチーム盛り上がらないから」

吉井氏が理想とするのは監督やコーチが一丸となって、時に起用法や作戦をめぐって衝突しても「チーム全体」で戦うチーム像なのだろう。GMや監督、コーチがぞれぞれの役割を全うする、いわば「メジャー流」のチームづくりだ。

動画公開から約2週間、「やりたくない」と拒否したばかりの監督業を引き受けたということは、三木谷オーナーや石井GM、楽天球団からは吉井氏が求めた“環境”を与えられたのだろう。

今回も突然のオファーを受けたであろう吉井監督は、楽天の色を新しく塗り直すことができるのだろうか。