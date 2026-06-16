チュニジアとの北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）へ向けて日本代表が、異例の選手ミーティングを行う見通しだ。

強豪オランダとの初戦を劇的な展開で２―２と引き分け、第２戦に勝てば決勝トーナメント進出は確実となる。引き続き大事な一戦となる中、ベースキャンプ地の米国・ナッシュビルで１５日（同１６日）に行われたＵ―１９日本代表との練習試合後、ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が、こう明かした。

「前回カタールＷ杯で、ドイツに勝って、コスタリカは０―７くらいでスペインに負けていて、シチュエーション的にはちょっと似ている。そこで（キャプテンの板倉）滉には選手ミーティングをした方がいいと僕からも伝えた。そのときの経験を踏まえ、引き締めていこうというのを伝えていこうと思う」

カタールＷ杯では１次リーグ初戦でドイツに勝ち、初戦でスペインに０―７で敗れたコスタリカには第２戦で０―１の敗戦。今回のチュニジアは初戦でスウェーデンに１―５で大敗しており、４年前の失敗を繰り返さないために、１２日に続いて選手ミーティングを行うわけだ。

大ベテランは「チュニジアに負けてしまうと、予選敗退もあり得る。そこは危機感を持ってやらないといけない。初戦の前にやって、２戦目の前に今まですることはなかったけど、しないといけないと思う」と強調した。

４年前のコスタリカ戦について「今思えばちょっとふわったとしていた。（何らかの緩みが）どっかにあったのでしょうね。ドイツに劇的に勝利して、何かホッとしたというか、緊張の糸が悪い意味で切れてしまった部分があったのでは」と振り返る。

事前の危機察知能力で前回の過ちを繰り返さないためだが、オランダ戦のためダラス入りした１２日に行った選手ミーティングは効果てきめんだった。

「選手ミーティングで話したことが生きたなという場面もあって、失点をしたときはみんなバラバラにならずに、ピッチに選手が集まろうと、ハイドレーションブレイクのときにみんなで集まって戦術の確認もそうだし、行くのか行かないのかも含めて話し合おうと、選手ミーティングがのときにしっかり話し合えていた。失点したときの対応力も、しっかりみんなで話し合ったからだと思う」と明かした。