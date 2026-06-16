“大谷ドジャース”の恩恵との見方も　マイナー二塁手と韓国代表主将、MLBオールスター投票の明暗

MLBのファン投票で興味深い結果が出た。

成績と実際の人気のギャップを如実に示している。

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MLB事務局は6月16日（日本時間）、オールスターファン投票の中間集計を発表した。これによると、キム・ヘソンは34万5924票を獲得し、ナ・リーグの二塁手部門で4位に入った。

キム・ヘソンは現在、ロサンゼルス・ドジャース傘下の3A球団、オクラホマシティ・コメッツでプレーしている。2位のブライソン・ストット（39万9729票、フィラデルフィア・フィリーズ）との差は約5万票で、各ポジションの上位2人が最終投票へ進出することを考えれば、逆転の可能性は十分に残されている。

（写真提供＝OSEN）キム・ヘソン

一方で、対照的な状況に置かれているのが先のWBCで主将を務めたイ・ジョンフ（サンフランシスコ・ジャイアンツ）だ。オットー・ロペス（マイアミ・マーリンズ）に次ぐメジャー全体2位の打率（.331）を記録しているほか、安打数でもリーグ上位に名を連ねている好打者だが、ファン投票の結果は厳しかった。

イ・ジョンフは16万6215票にとどまり、ナ・リーグ外野手部門で45人中20位という結果となっている。

（写真提供＝OSEN）イ・ジョンフ

外野手部門の上位には、アンディ・パヘス（80万496票、ドジャース）、ロナルド・アクーニャ（69万3472票、アトランタ・ブレーブス）、ブランドン・マーシュ（66万8191票、フィリーズ）らが名を連ねている。

純粋な数字だけで比較すれば、イ・ジョンフも決して上位陣に負けていない。しかし、オールスターのファン投票は成績だけで決まるものではなく、球団の知名度やファンの規模が大きく影響するのが実情だ。

キム・ヘソンの健闘については、大谷翔平を擁するドジャースという、球界屈指の人気球団の影響力が作用しているとの見方もある。実際、ドジャース勢は今回のファン投票で多くのポジションの上位を占めている。