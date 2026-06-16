トラジャ宮近海斗、メンバーとW杯現地観戦 ユニフォーム姿の3ショットに反響続々「楽しさ伝わる」「着こなしがさすが」
【モデルプレス＝2026/06/16】Travis Japanの宮近海斗が15日、自身のX（旧Twitter）を更新。現地で「FIFAワールドカップ2026」を観戦したことを明かした。
【写真】W杯現地観戦のトラジャメンバー「イケメンすぎ」ユニフォーム姿での3ショット
宮近は「W杯 日本代表初戦 SAMURAI BLUE へ皆さま、共に全力のエールを届けましょう！」「現地にしずやとまちゅも合流しました！」と、メンバーの吉澤閑也、松倉海斗とともに現地観戦したことを報告。続けて「いくぞ！頑張れ！日本」とつづり、青いユニフォームに身を包んだソロショットや3人での写真を公開した。
この投稿を受け、ファンからは「イケメンすぎ」「楽しさ伝わる」「着こなしがさすが」「現地観戦すごい」「お仕事かな？」などと反響が上がっている。
同グループは、「FIFAワールドカップ2026」を応援するサッカーバラエティー「けるとめる」（フジテレビ系全国ネット／毎週月曜23時〜23時30分）に出演。サッカーにまつわる企画やロケ、現地からのレポートなどを通じてサッカーの魅力を伝え、大会を盛り上げている。（modelpress編集部）
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【写真】W杯現地観戦のトラジャメンバー「イケメンすぎ」ユニフォーム姿での3ショット
◆宮近海斗、W杯現地観戦
宮近は「W杯 日本代表初戦 SAMURAI BLUE へ皆さま、共に全力のエールを届けましょう！」「現地にしずやとまちゅも合流しました！」と、メンバーの吉澤閑也、松倉海斗とともに現地観戦したことを報告。続けて「いくぞ！頑張れ！日本」とつづり、青いユニフォームに身を包んだソロショットや3人での写真を公開した。
◆Travis Japan、バラエティー番組「けるとめる」でサッカー応援
同グループは、「FIFAワールドカップ2026」を応援するサッカーバラエティー「けるとめる」（フジテレビ系全国ネット／毎週月曜23時〜23時30分）に出演。サッカーにまつわる企画やロケ、現地からのレポートなどを通じてサッカーの魅力を伝え、大会を盛り上げている。（modelpress編集部）
W杯??日本代表初戦??— 宮近海斗 / Kaito Miyachika (@Miyachika_TJ) June 14, 2026
SAMURAI BLUE へ
皆さま、
共に全力のエールを届けましょう！
現地にしずやとまちゅも合流しました！
いくぞ！頑張れ！日本? pic.twitter.com/nPYZ6VMKyp
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