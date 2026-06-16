辻希美「今週も始まり」週始めの長男・青空（せいあ）くんへの弁当公開「お花のウインナーや顔つき卵焼き真似したい」「クオリティ高い」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】タレントの辻希美が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。高校1年生の長男への手作り弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「お花のウインナーや顔つき卵焼き真似したい」週始めの長男への弁当
辻は「今週も始まり 今日のお弁当」とつづり「＃高一弁当」のハッシュタグを添えて、長男・青空（せいあ）くんのために作った弁当を投稿。肉野菜炒めを中心に、白米、花の形に飾り切りしたウインナー、ミニウインナー、ハンバーグ、表情をつけた卵焼きが彩り良く詰められており、保冷ジャーに入った黄色の果物とブルーベリーも添えられている。
この投稿には「愛情たっぷりのお弁当で感動」「お花のウインナーや顔つき卵焼き真似したい」「クオリティ高いお弁当で尊敬」「栄養バランスも良さそう」「素敵なお弁当食べたい」「毎朝手作りなんて、本当に素晴らしい」などと反響が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「お花のウインナーや顔つき卵焼き真似したい」週始めの長男への弁当
◆辻希美、高1長男への弁当披露
辻は「今週も始まり 今日のお弁当」とつづり「＃高一弁当」のハッシュタグを添えて、長男・青空（せいあ）くんのために作った弁当を投稿。肉野菜炒めを中心に、白米、花の形に飾り切りしたウインナー、ミニウインナー、ハンバーグ、表情をつけた卵焼きが彩り良く詰められており、保冷ジャーに入った黄色の果物とブルーベリーも添えられている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「愛情たっぷりのお弁当で感動」「お花のウインナーや顔つき卵焼き真似したい」「クオリティ高いお弁当で尊敬」「栄養バランスも良さそう」「素敵なお弁当食べたい」「毎朝手作りなんて、本当に素晴らしい」などと反響が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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