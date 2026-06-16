【トヨタ セリカ LB 1600GT（4種）】 8月1日ごろ 発売予定 価格：各2,420円

ハセガワは、プラモデル「トヨタ セリカ LB 1600GT」4種の完成品見本を公開した。発売は8月1日ごろを予定し、価格は各2,420円。

本商品は同社の新シリーズ「eもけシリーズ」第1弾で、トヨタの「セリカ LB 1600GT」を1/32スケールでプラモデル化したもの。接着剤不要、塗装不要で少ないパーツ数、色分けパーツ、シールで手軽に完成する。

前輪はステアリングが可能で、車高はサスペンションパーツの組み換えで高低を選択することができる。

ラインナップはホワイトスピリット、ソシアルシルバー、カジュアルターコイズ、シビリアンパープルの4種類。

トヨタ セリカ LB 1600GT （ホワイトスピリット）

トヨタ セリカ LB 1600GT （ソシアルシルバー）

トヨタ セリカ LB 1600GT （カジュアルターコイズ）

トヨタ セリカ LB 1600GT （シビリアンパープル）

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