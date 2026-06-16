山本美月、3歳わが子とディズニー満喫「隣のリトルグリーンメンは、子です」 ユーモアあふれる“親子ショット”に反響「ほっこり」「かわいすぎる」 夫は瀬戸康史
俳優・瀬戸康史（38）の妻で俳優の山本美月（34）が15日、自身のインスタグラムを更新。親子でディズニーリゾートを楽しんだ様子を写真で公開した。
【写真】「隣のリトルグリーンメンは、子です」山本美月が公開したほっこり“親子ショット”
山本はこれまで、親子で大阪・関西万博を訪れた際にはミャクミャクの手描きイラストで、長崎のハウステンボスを訪れた際にはミッフィーの手描きイラストでわが子を隠した“親子ショット”を披露しており、ユーモアあふれる投稿が話題となっていた。
この日は「念願のトイストーリーホテル」に宿泊したことを明かし、「私の隣のリトルグリーンメンは、子です（-_-）笑」と、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』に登場するキャラクター「リトル・グリーン・メン」に“変身”させたわが子との2ショットを披露。変わらず遊び心あふれる投稿で親子時間をシェアした。
またディズニーランドでも楽しんだようで、ミッキーマウス風の耳がついた帽子にサングラスをかけた姿もアップしている。
ほほ笑ましい親子の様子がにじむこの投稿には、「ツーショットほっこり」「かわいすぎる」「ミッキーのお帽子が可愛い！」「お子様がもう歩いている…!?」などの声が寄せられている。
山本は2020年8月に瀬戸と結婚。23年5月に第1子誕生を報告した。
【写真】「隣のリトルグリーンメンは、子です」山本美月が公開したほっこり“親子ショット”
山本はこれまで、親子で大阪・関西万博を訪れた際にはミャクミャクの手描きイラストで、長崎のハウステンボスを訪れた際にはミッフィーの手描きイラストでわが子を隠した“親子ショット”を披露しており、ユーモアあふれる投稿が話題となっていた。
またディズニーランドでも楽しんだようで、ミッキーマウス風の耳がついた帽子にサングラスをかけた姿もアップしている。
ほほ笑ましい親子の様子がにじむこの投稿には、「ツーショットほっこり」「かわいすぎる」「ミッキーのお帽子が可愛い！」「お子様がもう歩いている…!?」などの声が寄せられている。
山本は2020年8月に瀬戸と結婚。23年5月に第1子誕生を報告した。