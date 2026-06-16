東京消防庁、救急隊員に対する暴行事案の再現映像公開 ヘルメットに血、眼鏡は破損…「毅然と対応してまいります」
東京消防庁は16日、公式Xを更新。救急隊員に対する暴行事案が発生したとして声明を出した。
【動画】容態を確認中に殴る蹴る…被害の様子をイメージで公開した投稿
投稿では「【救急隊員に対する暴行】」と書き出し「現場での処置中、複数の救急隊員が傷病者から暴行を受け、怪我を負う事件が発生しました。暴行を加えた者は、臨場した警察により逮捕されています」と報告。「このような行為について、当庁は法的措置も辞さず、毅然と対応してまいります」とした。
動画では暴行の様子を「状況を再現したイメージ」として公開。映像では容態を確認中に男が隊員に対して暴行し、執拗に追いかけてさらに殴る蹴るなどの暴行する様子を伝えた。血が付いた保安帽や破損した眼鏡も公開した。
【動画】容態を確認中に殴る蹴る…被害の様子をイメージで公開した投稿
投稿では「【救急隊員に対する暴行】」と書き出し「現場での処置中、複数の救急隊員が傷病者から暴行を受け、怪我を負う事件が発生しました。暴行を加えた者は、臨場した警察により逮捕されています」と報告。「このような行為について、当庁は法的措置も辞さず、毅然と対応してまいります」とした。
動画では暴行の様子を「状況を再現したイメージ」として公開。映像では容態を確認中に男が隊員に対して暴行し、執拗に追いかけてさらに殴る蹴るなどの暴行する様子を伝えた。血が付いた保安帽や破損した眼鏡も公開した。