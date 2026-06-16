オランダ戦で勝ち点1を獲得したサッカー日本代表が一夜明け練習 久保建英は不参加もSNSで前向きな言葉【FIFAワールドカップ2026】
サッカーのFIFAワールドカップ2026初戦で勝ち点1を獲得した日本代表が、一夜明けて練習を行いました。
強豪オランダとの初戦で引き分け、ベースキャンプ地に戻った日本代表。
練習は、冒頭の15分が公開されました。
15日の試合に出場した選手らもウォーミングアップには参加しましたが、負傷交代となった久保建英（くぼ・たけふさ）選手（25）は姿を現しませんでした。
久保選手は試合後、SNSを更新し「応援ありがとうございました。まだまだこっから」と、けがの状態には触れず、次のチュニジア戦に向け前向きな言葉をつづっています。
そのチュニジアですが、15日、スウェーデンに5 - 1で敗れ、ラムーシ監督が解任されたと複数の海外メディアが伝えました。
チュニジア戦は日本時間の21日、キャプテンの板倉滉（いたくら・こう）選手（29）は、第2戦へ気を引き締めています。
板倉滉選手：
監督が変わった情報も入ってるので、そこも含めていろいろ想定していかないといけない。チームとしても次の試合が大事という雰囲気が流れている。誰が出ても結果出せるようにいい準備をしたい。