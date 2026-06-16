内閣府の『令和7年版高齢社会白書』によると、現在収入のある仕事をしている60歳以上の約3割が「働けるうちはいつまでも」働きたいと回答しています。彼らが働き続ける理由は、決して経済的なものだけではありません。潤沢な老後資金がありながら、悠々自適なリタイア生活を送っていた元サラリーマンの事例から、働き続けることの本当の意味を探っていきましょう。

「あれ」「それ」で通じる毎日…気づかなかった脳の“サビ”

60歳で長年勤め上げた会社を定年退職したトモヒロさん（仮名／62歳）。現役時代の蓄えと退職金が実を結び、夫婦の預金通帳には7,000万円という十分すぎる老後資金が残されていました。

「これからは、自由気ままに暮らそう」

そう決めたトモヒロさんは、身だしなみを整えることをやめ、顎には無精ひげをたくわえるようになりました。気がつくと、ひげも白くなっているものが増えていったといいます。

「妻にも『だらしないから剃ってよ』と何度も言われていたんです。ただ、毎日妻にしか会わない生活でしたし、誰に見られるわけでもないからいいや、と聞き流していました」

金銭的な不安はあまりなく、時間だけが無限にある生活。まさに悠々自適な「無職満喫生活」をスタートさせたトモヒロさんの毎日は、穏やかそのものでした。朝は目覚まし時計をかけずに起き、テレビやYouTubeを眺め、ネットサーフィンをし、気が向けば散歩に出かける日々が続きます。

日々の生活のなかで、会話をする相手といえば妻だけでした。長年連れ添った夫婦ゆえに、多くを語らなくても意思疎通ができてしまいます。

「『それ取って』『あれ、どうなった？』とか、そんな（笑）。あれ、それだけで会話が成立するんです」

この「あれ」「それ」だけで何不自由なく会話が成立してしまう環境が、トモヒロさんの脳を少しずつ鈍らせていました。毎日が日曜日の心地よさに浸っていたトモヒロさんは、自分の言葉や脳がサビつきはじめていることに気がついていなかったのです。

元部下との再会で経験した恐怖

そんなトモヒロさんが危機感を持つ出来事が起こります。ある日、近所の駅ビルを歩いていたとき、現役時代の元部下と偶然、再会したのです。

「お久しぶりです！」と駆け寄ってくる元部下に対し、トモヒロさんも「久しぶり」と応えました。しかし、その後に続けようとした言葉が、どうしても喉の奥から出てこなかったそう。

「元部下の近況を尋ねたいのに、プロジェクト名や共通の知人の名前、果ては簡単なビジネス単語すら、頭の中で霧がかかったようにモヤついてスッと出てこないんです。自分では必死に『あ、あー……うん。ところで、ほら、あのときの……あの件、どうなった？』と、どうにか言葉を絞り出そうとしました。怪訝そうな顔をする元部下を前にして、冷や汗が流れましたよ」

別れを告げたあと、トモヒロさんの胸には恐怖と焦燥感が突き刺さっていました。

「言葉が全然出てこなくなっている自分に、ものすごいショックを受けました。このまま家で引きこもって時間を潰していたら、一気にボケてしまうんじゃないかと、本気で怖くなったんです」

長年連れ添った妻との「あれ、それ」で通じる甘えが、自分をここまで退化させていたという現実。鏡に映る、白い無精ひげを生やした自分の冴えない顔を見つめながら、トモヒロさんは「このままではいけない」と、それまでの怠惰な生活を猛省したといいます。

再び働きはじめると…

「一念発起して、2年間伸ばしていたひげを剃り落としました。もう一度社会とのつながりを取り戻そうと、就職活動を始めたんです」

シニア向けの求人を探すなかで、年齢的な厳しさは覚悟していたといいます。

「やはり60歳を過ぎてからの再就職ですから、簡単にはいかないだろうと思っていました。2年間も無職でブラブラしていましたし（笑）。ところが、ありがたいことにこれまでのキャリアを評価してくださる中小企業があり、予想もしなかった『正社員』の枠で雇ってもらえることになったんです」

再びサラリーマンに戻り、毎日の仕事がスタートしました。そこでなにより驚いたのは、働きはじめてからのトモヒロさんの劇的な変化でした。

毎朝の挨拶、会議での発言、書類の作成、そして若い社員たちとの何気ないコミュニケーション。否応なしに頭と言葉を使う環境に身を置いた途端、あれほど出てこなかった単語や固有名詞が、みるみるうちにスムーズに戻ってきたそうです。

身体が動く限り働き続ける

「まだまだ自分の身体が動くうちは、現役で働こうと思います。毎日が日曜日なんて生活は、本当に身体が動かなくなって、嫌でもじっとしていなきゃいけなくなってからで十分です。やっぱり人間、社会の歯車として回っているときが、一番頭も冴えて、生き生きしていられるんですね」

現在のトモヒロさんは、毎朝行くべき場所があります。自分の言葉で人と交渉し、社会から必要とされているという充実感は、何物にも代えがたいものでした。

通帳にある7,000万円の老後資金は、いまも手をつけられないまま残っています。お金を稼ぐことだけにとらわれず、かつて憧れた「毎日が日曜日」という贅沢な暮らしを一度経験したからこそ、トモヒロさんはいまの自分があるといいます。

「あのとき、思い切ってひげを剃ったことで、気持ちが引き締まる思いがあったんです。鏡を見て『よし、頑張るぞ』と覚悟が決まりました。身だしなみを整えるという当たり前の行為自体が、社会に戻るための最初のリハビリだったのかもしれません。なにより、妻から『やっぱりそのほうが素敵よ』といってもらえたのが嬉しかったですね」

ひげを剃り落とし、再びネクタイを締めた62歳の男の背中には、大金だけでは決して買えなかった、本物の「生きがい」がみなぎっていました。