「めっちゃデヨング消してて流石でした」上田綺世、サッカー日本代表の試合カット公開「めちゃくちゃ助かってた」
「めっちゃデヨング消してて流石でした」上田綺世、サッカー日本代表の試合カット公開「めちゃくちゃ助かってた」
サッカー日本代表の上田綺世選手は6月15日、自身のInstagramを更新。日本代表として臨んだ試合のショットを公開しました。
【写真】上田綺世が公開した試合ショット
オランダ戦の試合ショットを公開上田選手は「2-2 次も応援よろしくお願いします！」とつづり、写真を1枚載せています。青いユニフォームをきた上田選手が、オレンジのユニフォームを着たオランダ代表から逃れるようにドリブルをする姿です。FIFAワールドカップの初戦に臨んだ際の試合カットとなっています。「#w杯」「#日本代表」のハッシュタグも添えられており、次戦に向けて意気込みを見せています。
コメントでは、「綺世くん良かったよ」「俺たちの代表」「次も頑張ってください！」「デヨング消してたの効いてました！」「上田選手最高でした！」「点取るだけがストライカーじゃないの体現でした！めっちゃデヨング消してて流石でした！」「さすがでした!!」「パスコース防いでくれてたのめちゃくちゃ助かってた〜」「頼むぞエース」など、応援の声が寄せられました。
「優勝には届きませんでしたが」5月19日の投稿では所属するオランダのエールディヴィジ・フェイエノールトにて、シーズンが無事に終わったことを報告していた上田選手。「優勝には届きませんでしたが、ようやくチームに貢献できたと感じています」とのことです。日本代表の次戦が楽しみですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
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