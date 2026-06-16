オールスターファン投票で116万5133票を獲得して両リーグ最多得票に

MLB機構は15日（日本時間16日）、オールスターゲームの先発出場野手を決めるファン投票の第1回中間発表を行い、ドジャースの大谷翔平投手（ナ・リーグ指名打者部門）が116万5133票を獲得して両リーグ最多得票となった。「さすがっすね」「そら驚かんよ」という一方で、不安を感じる日本ファンもいるようだ。

ファン投票では各球団から各ポジション1人（外野3人）がノミネートされ、指名打者を含めた9人のスタメン出場野手を決定する。1次投票は25日（同26日）まで行われ、各ポジションの中から2次投票に進む上位2人（外野手は最大6人）を決定する。また各リーグで最多得票となった2人はその段階で先発出場が決まる。

日本時間未明に発表された結果に、「ぶっちぎりの1位だな」「116万票はまさに別次元ですね」「最多得票！」「オールスターで大谷選手の二刀流が見れるかもですな」「世界中のファンが大谷選手を見たい証拠！」と盛り上がるファンが多かった。

ところが、投打二刀流でフル回転し、11日（同12日）のパイレーツ戦では「左膝の炎症」で途中交代したばかり。「すぐにLAに戻って休むべき」「体への負担を考えれば辞退し、後半戦に備えリフレッシュ期間にすべき」と心配する声も上がった。（Full-Count編集部）