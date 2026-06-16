サンリオ新作くじは“マーメイド姿”のハローキティ！ 虹色にきらめくキュートなデザイン
サンリオの新作くじ「ハローキティ当りくじ」が、6月20日（土）から、全国の「サンリオショップ」および「ローソン」店舗などで発売される。
【写真】カラフルなマーメイドデザインがかわいい！ 「ハローキティ当りくじ」景品一覧
■夏にぴったり
今回登場するのは、マーメイド姿のハローキティをデザインに使用したグッズがそろうキャラクターくじ。
ハローキティの尾ひれが虹色にきらめくキュートな「置き時計」や「ぬいぐるみ」は、インテリアとして飾れば部屋が華やかに彩られるだろう。
また、「ミラー」「フェイスタオル」「クリアバッグ」「ウォーターボトル」など、夏の外出先で活躍するアイテムもラインナップ。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストスペシャル賞は、カラフルな魚と一緒に泳ぐハローキティをあしらった「お昼寝ケット」が提供される。
【写真】カラフルなマーメイドデザインがかわいい！ 「ハローキティ当りくじ」景品一覧
■夏にぴったり
今回登場するのは、マーメイド姿のハローキティをデザインに使用したグッズがそろうキャラクターくじ。
ハローキティの尾ひれが虹色にきらめくキュートな「置き時計」や「ぬいぐるみ」は、インテリアとして飾れば部屋が華やかに彩られるだろう。
また、「ミラー」「フェイスタオル」「クリアバッグ」「ウォーターボトル」など、夏の外出先で活躍するアイテムもラインナップ。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストスペシャル賞は、カラフルな魚と一緒に泳ぐハローキティをあしらった「お昼寝ケット」が提供される。