森保ジャパン、オランダ戦翌日にU-19日本代表に２−０勝利。得点者は？【Ｗ杯】
現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、日本代表はオランダ代表と２−２のドローに終わった。
翌15日は、ベースキャンプ地のナッシュビルでU-19日本代表と非公開のトレーニングマッチを実施。２−０で勝利した。
日本サッカー協会によれば、45分間の一本で、得点者は小川航基と町野修斗の両アタッカー。オランダ戦のスタメン組と66分から出場した伊東純也は参加しなかった。
詳細は公表されていないが、菅原由勢、板倉滉、長友佑都、町野修斗、田中碧、後藤啓介、大迫敬介、鈴木唯人、小川航基、瀬古歩夢、冨安健洋、早川友基、鈴木淳之介、塩貝健人の14人が出場予定となっていた。
なお、サポートプレーヤーの吉田麻也はU-19日本代表に入ってプレーした。
森保ジャパンは現地６月20日、モンテレイでチュニジアと対戦する。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
翌15日は、ベースキャンプ地のナッシュビルでU-19日本代表と非公開のトレーニングマッチを実施。２−０で勝利した。
日本サッカー協会によれば、45分間の一本で、得点者は小川航基と町野修斗の両アタッカー。オランダ戦のスタメン組と66分から出場した伊東純也は参加しなかった。
詳細は公表されていないが、菅原由勢、板倉滉、長友佑都、町野修斗、田中碧、後藤啓介、大迫敬介、鈴木唯人、小川航基、瀬古歩夢、冨安健洋、早川友基、鈴木淳之介、塩貝健人の14人が出場予定となっていた。
なお、サポートプレーヤーの吉田麻也はU-19日本代表に入ってプレーした。
森保ジャパンは現地６月20日、モンテレイでチュニジアと対戦する。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！