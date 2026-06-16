沢村一樹「伝わるかなぁ」 故郷で遭遇した“すさまじい光景”を公開、ファンから驚きの声「ひやぁ〜」「車が真っ白」
俳優の沢村一樹（58）が14日、自身のインスタグラムを更新。「伝わるかなぁ…」とつづり、真っ白になった車を公開した。
【写真】「ドカ灰の日に鹿児島に」故郷で遭遇した“すさまじい光景”を公開した沢村一樹
沢村は「火山灰。伝わるかなぁ…」とつづり、火山灰によって真っ白になってしまった車の写真をアップ。屋根付きの駐車場であるにもかかわらず、そこにある車のほとんどが火山灰によって白く染まっている。
この投稿に、ファンからは「ドカ灰の日に鹿児島に」「鹿児島に帰ってらっしゃったんですね」「あの日に鹿児島にいたのですね」「ひやぁ〜」「鹿児島に帰ってこられてたんですね。久しぶりのドカ灰の日に」などの声が寄せられ、故郷である鹿児島県を訪れていたことがうかがえる、驚きのショットとなっていた。
【写真】「ドカ灰の日に鹿児島に」故郷で遭遇した“すさまじい光景”を公開した沢村一樹
沢村は「火山灰。伝わるかなぁ…」とつづり、火山灰によって真っ白になってしまった車の写真をアップ。屋根付きの駐車場であるにもかかわらず、そこにある車のほとんどが火山灰によって白く染まっている。
この投稿に、ファンからは「ドカ灰の日に鹿児島に」「鹿児島に帰ってらっしゃったんですね」「あの日に鹿児島にいたのですね」「ひやぁ〜」「鹿児島に帰ってこられてたんですね。久しぶりのドカ灰の日に」などの声が寄せられ、故郷である鹿児島県を訪れていたことがうかがえる、驚きのショットとなっていた。