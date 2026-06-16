◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージH組第1節 スペイン0-0カーボベルデ(日本時間16日、アトランタ・スタジアム)

FIFAランキング2位の強豪スペイン代表が今大会初戦に臨み、同67位、初出場のカーボベルデ代表を相手にスコアレスドローで試合を終える波乱となりました。

スペインはこの日、攻撃陣を牽引するラミン・ヤマル選手やダニ・オルモ選手、ニコ・ウィリアムズ選手をベンチスタート。それでも中盤はペドリ選手、ガビ選手、ファビアン・ルイス選手など豪華布陣で、ツートップにはフェラン・トーレス選手とミケル・オヤルサバル選手が並びました。

試合が始まるとスペインは早速ボールを保持し攻勢に出ます。積極的にシュートも放ち、前半23分の飲水タイムを経てさらに攻撃の手を強めると、ペドリ選手やガビ選手、左サイドバックのマルク・ククレジャ選手にボールを集め、次々とチャンスを作ります。

前半39分にはエリア内に走り込んだククレジャ選手に浮き球パスが通り、ヘディングで中央に折り返すとトーレス選手に決定機。しかし浮かせたシュートはバーにあたりゴールとはなりませんでした。

後半もスペインは何度もカーボベルデゴールに迫ります。相手キーパーのファインセーブもありディフェンスに奮闘する相手に得点出来ません。後半26分にはヤマル選手、後半36分にはダニ・オルモ選手などを投入し、得意のドリブルやパス交換で攻め上がりますが、最後までゴールを割れず。まさかの引き分けとなりました。

一方、初出場のカーボベルデは、優勝経験国のスペインを相手に大健闘。史上初の勝ち点1を獲得しました。