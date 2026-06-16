お笑いコンビ、ウエストランドの井口浩之（43）が、15日放送のテレビ朝日系「MegumiママのいるBar」（月曜深夜2時20分）に出演。芸人以外のタレントが「M−1グランプリ」に出場することに不満を述べる芸人にダメ出しした。

この日はSTARTO ENTERTAINMENT所属のふぉ〜ゆ〜越岡裕貴、松崎祐介と出演した。2人は2020年の「M−1グランプリ」に出場（2回戦で敗退）しており、越岡は毒舌キャラの井口に「どうなのかなと思って。どう見えてました？」と質問。MEGUMIも「そういうの嫌じゃないですか」と投げかけた。

井口は「いやいや、僕は本当に出て欲しいんですよ。どんどん」と自身の立場を語り「僕は本当に出て欲しいんです。でも『出て欲しくない』とか言う芸人たまにいるじゃないですか。そいつらがクソ！結局自分に自信がないだけじゃないですか。自分の方が面白いと思ってればどんな人が出ようがいいのに」と訴えた。

また「モグライダーのともしげさんみたいなやつがグチグチ言うんだよ」と実名を挙げつつ、「あの人はすぐ『ズルいな』って。他ジャンルの人が出ると『ズルいな』って。何にもズルくない。自分が頑張ればいいだけなのに」と話していた。