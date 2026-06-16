【FIFAワールドカップ2026】ベルギー代表 1ー1 エジプト代表（日本時間6月16日／シアトル・スタジアム）

【実際の映像】199cmの守護神を撃破！ほぼ無回転の衝撃ゴール

ベルギー代表の最強守護神、ティボー・クルトワを破る衝撃のゴラッソが話題を集めている。エジプト代表に無回転気味の強烈なミドルシュートを叩き込まれると、ファンからは「クルトワでも止められないのか」「クルトワがっかりやん」と驚きの声が上がった。

日本時間16日、FIFAワールドカップ2026グループG第1節でベルギー代表はエジプト代表と対戦。欧州の強豪は主導権を握りたいところだったが、19分に先制点を許した。

右サイドに流れたエジプト代表のFWモハメド・サラーから左サイドのエマム・アシュールへボールが渡ると、背番号8はトラップから迷わず右足を一閃。放たれたシュートは無回転気味に鋭く変化しながらゴールへ向かった。低弾道の強烈な一撃に対し、クルトワも反応したものの及ばず。身長199cmを誇る世界屈指の守護神でさえ、その長いリーチをもってしてもボールに触れることはできなかった。

世界最高峰のGKの一人からゴールを奪ったアシュールの一撃はSNSでも大きな話題に。ファンからは「クルトワも打ってくるとは思わなかっただろうな」「これ決めちゃうのえぐい」「クルトワがっかりやん」といった驚きの声が寄せられた。

ゴールを決めたアシュールは、エジプトの名門アル・アハリに所属。2024/25シーズンにはMF登録ながら国内リーグ得点王に輝いた実力者であり、自身初のW杯で世界屈指のGKから鮮烈なゴールを奪ってみせた。

なお、試合は1-1の引き分けに終わっている。

（FIFAワールドカップ2026）