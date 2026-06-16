株式会社フジ・メディア・ホールディングスと子会社のフジテレビは16日、昨年7月に行った組織再編とガバナンス改革後の新体制について、外部アドバイザリーボードを開催した結果を報告した。

フジはこれまでの不祥事や人権・コンプライアンス意識の欠如に対する外部からの厳しい指摘や危機的状況を受け、「人権ファースト」と「制作体制の近代化」を掲げ組織を再編。長年、特定の経営幹部に権限が集中し続けていた体制を見直し、制作部門・編成部門の解体と再編を行っていた。

今月11日、第13回外部アドバイザリーボードを開催。この会議ではフジテレビ側が組織再編の内容を説明し、アドバイザーから助言を受けた。

ジェンダー問題の専門家で、国連女性の地位委員会の日本代表を務めるジェンダー専門家・大崎麻子氏は「この一年間は経営課題として人権を理解する土台づくりだった」と評価。その上で「今は知識共有だけでなく、日常の意思決定にいかに実装するかが重要」と指摘した。

元リクルートのビジネスプロデューサーで人的資本経営の専門家である加藤茂博氏は、「新しい課題は提示されているが、具体的にアジェンダ化され推進段階に入っているとはまだ言えない」と指摘した。

また、弁護士でビジネスと人権を専門とする佐藤暁子氏は「コンテンツづくりを人権を身近なものとして考える場として活用してほしい」と提言。「経営陣が人権について学び続ける姿勢を示していくことが重要だ」と求めた。

フジテレビは「外部アドバイザリーボードで得られた助言を踏まえ、新体制で推進すべき施策やサステナビリティ経営委員会の今後の運営について具体的な検討を進める」とし、今後も外部有識者の助言を各種施策に反映していく方針を示した。