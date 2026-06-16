【WEC】第3戦 ル・マン24時間レース（6月13日・14日）

【実際の映像】突然の異変→車が飛び跳ねる大クラッシュ

世界三大レースの一つ「ル・マン24時間レース」。今年はトヨタの4年ぶり総合優勝で幕を閉じ、全体的に大きなアクシデントは少なかったが、残り6時間を切ったタイミングで、91号車のポルシェがガードレールにフロントから激突する大きなクラッシュはSC出動が約1時間に渡り、放送席やファンに衝撃を与えた。

レースの残り時間が5時間56分を示したころ、フロント部分が大破し、部品を散乱させたままストップしているマンタイDKエンジニアリングの91号車（ポルシェ）の姿が映し出された。ドライバーのアイハンカン・ギュベンが自力でマシンから降りる姿が確認されると、直後にクラッシュの全容が判明する。

コーナーに差し掛かった瞬間、91号車のポルシェはコントロールを失ったかのようにそのままコース外へ飛び出し、ガードレールに激突。車体が激しい衝撃によって跳ね上がり、一瞬宙に浮くような場面も。この強烈なアクシデントに解説でル・マン24時間経験者の飯田章氏は「うわ」と絶句した後、「車が飛び跳ねましたね」とコメント。

事故直後にギュペンが「コーナーの最中にステアリングが効かなくなり、ウォールへヒットした。無事だが、車は壊れた」と無線で明かした通り、ステアリングに致命的なトラブルが出ていたことが判明した。この戦慄シーンに、視聴者からも「バリヤぶっ壊れたね」「ドライバーは怖いよねこれ」「こりゃブレーキも間に合わない」などの声が寄せられた。

この激しいクラッシュでガードレールが大きく破損したこともあり、レースは約1時間にもわたりセーフティカー（SC）が出動。この介入について飯田氏が「これで一気に各マシン各チームの秒差が縮まります」と解説したように、レース展開に大きな影響を与えるアクシデントとなった。（ABEMA『世界耐久選手権2026』／(C)WEC）