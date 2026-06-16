お笑いコンビ、ウエストランドの井口浩之（43）が、15日放送のテレビ朝日系「MegumiママのいるBar」（月曜深夜2時20分）に出演。ズルいと思う「M−1グランプリ」チャンピオンについて語った。

番組では井口の毒舌キャラが話題に。SNS上で批判を受けることについて聞かれると「大変ってことはない。本当に思ってるから。ストレスはあまりたまらないですし」と語り、「言い続けてたら誰も聞いてくれないと言うか、『また言ってらあ』みたいになって。何の炎上もしなくなってくるというか」と毒舌を言い続けることで視聴者のリアクションが変化したという。

一方で「M−1」優勝という栄誉を勝ち取ってなおたたかれることについては「意味分からないじゃないですか。どうしようもない」と苦笑し、「ズルいっすよ。たくろうなんてCM今いっぱい来てますみたいな。僕、各方面に悪口言って優勝したから何一つ来なかったですもん。あの感じで優勝した方がよかった」と矛先を昨年のM−1チャンピオン、たくろうに向けた。

たくろうは企業名などを盛り込んだネタで同大会に優勝しており、井口はこの日共演したふぉ〜ゆ〜越岡裕貴、松崎祐介に「だから言った方がいい。スポンサーの名前とかどんどん出していった方が。CM来るから」とアドバイス。「たくろうなんて10何本CMやってる。ウェブCM含めたらやってるんじゃないですかね」とうらやんでいた。