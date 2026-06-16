◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組 イラン―ニュージーランド（１５日、ロサンゼルス競技場）

ＦＩＦＡランク２０位のイラン代表は、同８５位のニュージーランド代表と対戦。前半７分に先制を許したが、同３２分にＤＦレザイアンのゴールで同点に追いついた。後半ニュージーランドに勝ち越しを許したものの、１９分にクロスにＭＦモヘビが頭で合わせて再び同点とした。

ボール支配率は拮抗（きっこう）し、シュートも８本と同数と、前半からオープンな展開に。イランは先制を許したものの、ＦＷモガンルー、ＦＷタレミを中心に戦い方を変えずジャブを打ち続けた。そして、後半にはドリブラーＭＦガイエディを投入し圧力を高めた。

イランは中東情勢の悪化から参加可否が取り沙汰される上に、ベースキャンプ地も米・ツーソンの予定からサンディエゴの南に位置するメキシコのティファナに変更した。また経験豊富なＦＷアズムンが「不適切な言動」で代表を追放されたと国内メディアが報じるなど、ピッチ外が騒がしい。サッカーに集中できる環境が整うかが最大の焦点と言われている。

アジア最終予選はＡ組１位で突破。４大会連続７度目の本大会出場で常連国となりつつあり、初の１次リーグ突破を目指す。厳しいプレスからの堅守速攻で、決定力のあるタレミらが得点機をうかがう。

イラン戦の前までで今大会のアジア勢は、前日にオランダと引き分けた日本を含め２勝３分けで無敗となっている。