【ドンキで人気】進化系健康サンダル「ゴリラの裸足」の履き心地は?
「ゴリラシリーズ」で知られるドウシシャは新製品発表会を開催。新たにゴリラシリーズに加わるのは「ゴリラの裸足」、さらに新キャラクター"ゴリラ仙人"をパッケージに起用した「ゴリラ仙人のひとつかみ」について発表した。
SNSで話題沸騰中の「ゴリラの裸足」
○インパクトだけじゃない! 心地よさも半端ない「ゴリラの裸足」
新製品発表会にはゴリラシリーズを統括する、家電商品ディビジョンの水島英恵氏が登壇。ゴリラシリーズの販売数が300万個を突破したことに触れ、この夏の猛暑対策アイテムも好調だと話した。
ゴリラシリーズを統括する、家電商品ディビジョンの水島英恵氏
ゴリラシリーズは販売数が300万個を突破
猛暑対策グッズは楽天で入荷待ちの商品も出るほどの人気
さらに6月18日からは新商品「ゴリラの裸足」が登場する。一部店舗では先行販売を行っており、SNSではインパクトある見た目に加え、「気持ちいい」「足が細くなる」などと大きな話題となっている。
「ゴリラの裸足」
インソール部分に加え、アウトソール、アッパー部分などすべてが球体が集合した凹凸のデザインになっており、かなりインパクトがあるデザイン。
特に土踏まずが当たる部分のインソール中央には他部分よりも約5mm高く設計された立体的な隠れゴリラが。この隠れゴリラが足裏をグリグリ刺激し、想像以上に心地よい履き心地だ。商品自体の素材も衝撃吸収性と弾力性に優れたEVA素材を採用、軽量で柔らかいのが特徴だ。4月から一部店舗で先行販売をした結果、店頭から在庫がなくなるほど人気だったという。
インソール中央部分には隠れゴリラが5mm高く配置されており、足裏を刺激
インソール以外にも隠れゴリラがいるかも……
柔らかそうな素材のためそこまで刺激が強くなさそうな気がしていたが、履いてみるとかなり足裏が刺激されて気持ちいい！
現時点ではレディースサイズのみで、S(22.0〜23.0cm)、M(23.0〜24.0cm)、L(24.0〜25.0cm)のみの展開。カラーはグレー、ホワイト、ブラック、ミントグリーンがある(一番人気はミントグリーン!)。
「ゴリラの裸足」(2,199円)
パープルはドン・キホーテ限定カラー
当初は一般的な健康サンダルの形状の予定だったそうだが、「売り場で埋もれてしまう」と考え現在の大胆なビジュアルに。「まるで、ぶどうのようだ」とSNSでは木箱入りのぶどうに見立てたプレゼントキャンペーンも行っている。
一瞬「木箱入りのシャインマスカットが届いた!」と思ってしまいそうなプレゼント企画も
ぶどうっぽい2色のカラーはプレゼント企画限定カラーで10足しか存在しないという
○さらにワンランク上の気持ちよさ! 「ゴリラ仙人のひとつかみ」
もうひとつは12日から発売されている「ゴリラのひとつかみ」の新バージョンの商品。「ゴリラのひとつかみ」は"まるでゴリラにつかまれているかのよう"なハイパワーで痛気持ちいいふくらはぎケア家電として2024年の2月発売以降大人気のロングセラー商品だ。
今回の新商品は「さらにワンランク上の使用感を目指し振動機能を追加、その名も「ゴリラ仙人のひとつかみ」。
「ゴリラ仙人のひとつかみ」(7,150円)
使い方は「ごりらのひとつかみ」同様、ふくらはぎに巻いてボタンで強さを調整する。「ゴリラ仙人のひとつかみ」では振動が追加され、より本格的なケアを体感できる。
ぎゅーっとふくらはぎに圧がかかる仕様は変わらず、さらに振動が加わった!
「ワンランク上」をアピールするためにパッケージには新キャラクター「ゴリラ仙人」が登場。実は過去のパッケージに登場しているゴリラたちには関係性があるそうで、公開された相関図でその関係についてぜひ知ってほしい……!
相関図で「あのゴリラとこのゴリラはそんな関係だったの!?」と驚く
SNSで話題沸騰中の「ゴリラの裸足」
○インパクトだけじゃない! 心地よさも半端ない「ゴリラの裸足」
新製品発表会にはゴリラシリーズを統括する、家電商品ディビジョンの水島英恵氏が登壇。ゴリラシリーズの販売数が300万個を突破したことに触れ、この夏の猛暑対策アイテムも好調だと話した。
ゴリラシリーズは販売数が300万個を突破
猛暑対策グッズは楽天で入荷待ちの商品も出るほどの人気
さらに6月18日からは新商品「ゴリラの裸足」が登場する。一部店舗では先行販売を行っており、SNSではインパクトある見た目に加え、「気持ちいい」「足が細くなる」などと大きな話題となっている。
「ゴリラの裸足」
インソール部分に加え、アウトソール、アッパー部分などすべてが球体が集合した凹凸のデザインになっており、かなりインパクトがあるデザイン。
特に土踏まずが当たる部分のインソール中央には他部分よりも約5mm高く設計された立体的な隠れゴリラが。この隠れゴリラが足裏をグリグリ刺激し、想像以上に心地よい履き心地だ。商品自体の素材も衝撃吸収性と弾力性に優れたEVA素材を採用、軽量で柔らかいのが特徴だ。4月から一部店舗で先行販売をした結果、店頭から在庫がなくなるほど人気だったという。
インソール中央部分には隠れゴリラが5mm高く配置されており、足裏を刺激
インソール以外にも隠れゴリラがいるかも……
柔らかそうな素材のためそこまで刺激が強くなさそうな気がしていたが、履いてみるとかなり足裏が刺激されて気持ちいい！
現時点ではレディースサイズのみで、S(22.0〜23.0cm)、M(23.0〜24.0cm)、L(24.0〜25.0cm)のみの展開。カラーはグレー、ホワイト、ブラック、ミントグリーンがある(一番人気はミントグリーン!)。
「ゴリラの裸足」(2,199円)
パープルはドン・キホーテ限定カラー
当初は一般的な健康サンダルの形状の予定だったそうだが、「売り場で埋もれてしまう」と考え現在の大胆なビジュアルに。「まるで、ぶどうのようだ」とSNSでは木箱入りのぶどうに見立てたプレゼントキャンペーンも行っている。
一瞬「木箱入りのシャインマスカットが届いた!」と思ってしまいそうなプレゼント企画も
ぶどうっぽい2色のカラーはプレゼント企画限定カラーで10足しか存在しないという
○さらにワンランク上の気持ちよさ! 「ゴリラ仙人のひとつかみ」
もうひとつは12日から発売されている「ゴリラのひとつかみ」の新バージョンの商品。「ゴリラのひとつかみ」は"まるでゴリラにつかまれているかのよう"なハイパワーで痛気持ちいいふくらはぎケア家電として2024年の2月発売以降大人気のロングセラー商品だ。
今回の新商品は「さらにワンランク上の使用感を目指し振動機能を追加、その名も「ゴリラ仙人のひとつかみ」。
「ゴリラ仙人のひとつかみ」(7,150円)
使い方は「ごりらのひとつかみ」同様、ふくらはぎに巻いてボタンで強さを調整する。「ゴリラ仙人のひとつかみ」では振動が追加され、より本格的なケアを体感できる。
ぎゅーっとふくらはぎに圧がかかる仕様は変わらず、さらに振動が加わった!
「ワンランク上」をアピールするためにパッケージには新キャラクター「ゴリラ仙人」が登場。実は過去のパッケージに登場しているゴリラたちには関係性があるそうで、公開された相関図でその関係についてぜひ知ってほしい……!
相関図で「あのゴリラとこのゴリラはそんな関係だったの!?」と驚く