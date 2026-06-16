杉浦太陽、三男・幸空くんが次女・夢空ちゃんを抱っこ 昭和レトロショット公開「2人の笑い声が聞こえてきそう」「天使みたいな笑顔」と反響
【モデルプレス＝2026/06/16】俳優の杉浦太陽が6月14日、自身のInstagramを更新。子どもたちの姿を公開した。
【写真】辻ちゃん夫「天使みたいな笑顔」7歳三男が0歳次女を後ろからハグ
杉浦は「昭和なコアとユメア」と添え、家族で訪れた屋内型テーマパークで撮影した写真を投稿。ちゃぶ台や箪笥、振り子時計やブラウン管テレビなどが置かれたレトロな部屋で、畳の上に座った三男・幸空（こあ）くんが次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを後ろからハグする仲睦まじい姿が収められている。「タイムスリップしたみたい」と記し、「令和生まれ＆平成後期の生まれに、ちゃぶ台と箱型テレビがいい感じですなぁw」とつづっている。また、ピースサインをする幸空くんとの親子ショットなども載せている。
この投稿は「2人の笑い声が聞こえてきそう」「天使みたいな笑顔」「幸せが溢れてる」「ノスタルジックな雰囲気がエモい」「仲良し兄妹すぎる」と反響を呼んでいる。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「天使みたいな笑顔」7歳三男が0歳次女を後ろからハグ
◆杉浦太陽、子どもたちの姿披露
杉浦は「昭和なコアとユメア」と添え、家族で訪れた屋内型テーマパークで撮影した写真を投稿。ちゃぶ台や箪笥、振り子時計やブラウン管テレビなどが置かれたレトロな部屋で、畳の上に座った三男・幸空（こあ）くんが次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを後ろからハグする仲睦まじい姿が収められている。「タイムスリップしたみたい」と記し、「令和生まれ＆平成後期の生まれに、ちゃぶ台と箱型テレビがいい感じですなぁw」とつづっている。また、ピースサインをする幸空くんとの親子ショットなども載せている。
◆杉浦太陽の投稿に「2人の笑い声が聞こえてきそう」と反響
この投稿は「2人の笑い声が聞こえてきそう」「天使みたいな笑顔」「幸せが溢れてる」「ノスタルジックな雰囲気がエモい」「仲良し兄妹すぎる」と反響を呼んでいる。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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