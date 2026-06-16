櫻坂46山崎天、“金髪”エフェクトで変身した姿公開「二度見した」「別人かと思った」と反響
【モデルプレス＝2026/06/16】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が6月14日、自身のInstagramを更新。金髪姿を公開した。
【写真】20歳櫻坂46人気メン「別人かと思った」レアな金髪姿
山崎は「耳だけ反応しなかった、、、笑」とつづり、リール動画を投稿。エフェクト機能で金髪に変身した山崎が、音楽に合わせて手の動きや表情を変える可愛らしい姿が収められている。また、動物の耳の形をイメージして編んだ髪の毛を両手で上に持ち上げるお茶目な姿も披露している。
この投稿は「思わず二度見した」「似合いすぎ」「別人かと思った」「ビジュ最強」「破壊力すごい」「表情豊かで癒される」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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◆山崎天、金髪に変身した姿披露
山崎は「耳だけ反応しなかった、、、笑」とつづり、リール動画を投稿。エフェクト機能で金髪に変身した山崎が、音楽に合わせて手の動きや表情を変える可愛らしい姿が収められている。また、動物の耳の形をイメージして編んだ髪の毛を両手で上に持ち上げるお茶目な姿も披露している。
◆山崎天の投稿に「破壊力すごい」と反響
この投稿は「思わず二度見した」「似合いすぎ」「別人かと思った」「ビジュ最強」「破壊力すごい」「表情豊かで癒される」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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