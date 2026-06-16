元TOKIO松岡昌宏「酔っ払いすぎて…」飲み帰りにマンションまで送ったアイドル告白 驚きの“週刊誌対策”も語る
【モデルプレス＝2026/06/16】元TOKIOの松岡昌宏が、13日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（毎週土曜深夜0：55〜）に出演。飲みの帰りにマンションまで送り届けたモーニング娘。の元メンバーを明かした。
【写真】元TOKIO松岡、自宅まで送った元モー娘。メンバー
今回、番組では、元モーニング娘。の市井紗耶香を招き、五反田の居酒屋でトーク。モーニング娘。での活動について尋ねられると、市井は「私2年です。保田圭ちゃんと矢口真里と同期」と明かし、松岡は「ケメ（保田）来てるし、矢口もこの番組来てる！ビンゴです」と話していた。
また、市井から「私卒業したのが10代だったので、メンバーと一緒に年齢を重ねていないんです。メンバーと一緒にお酒を交わすことがないから、松岡さんが羨ましい。圭ちゃん（保田）と飲んだり…」と言われた松岡は「ケメとは全然飲む。アイツ初めて一緒に飲んだ時に、酔っ払いすぎて粗相したから送ってったんですよ。マンションの下まで」と保田とのエピソードを告白した。
続けて、「でも、これ（週刊誌に）写真撮られたらどうしようと思って側転しておきました」と明かし、「『保田圭のマンションの下で側転したTOKIO松岡』って出たときのことを考えて（笑）ネタになるだろうっていう。やましいことはないぞって（笑）」と驚きの“週刊誌対策”も語り、笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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【写真】元TOKIO松岡、自宅まで送った元モー娘。メンバー
◆松岡昌宏が居酒屋トーク
今回、番組では、元モーニング娘。の市井紗耶香を招き、五反田の居酒屋でトーク。モーニング娘。での活動について尋ねられると、市井は「私2年です。保田圭ちゃんと矢口真里と同期」と明かし、松岡は「ケメ（保田）来てるし、矢口もこの番組来てる！ビンゴです」と話していた。
◆松岡昌宏、モー娘。メンバーをマンションまで送っていた
また、市井から「私卒業したのが10代だったので、メンバーと一緒に年齢を重ねていないんです。メンバーと一緒にお酒を交わすことがないから、松岡さんが羨ましい。圭ちゃん（保田）と飲んだり…」と言われた松岡は「ケメとは全然飲む。アイツ初めて一緒に飲んだ時に、酔っ払いすぎて粗相したから送ってったんですよ。マンションの下まで」と保田とのエピソードを告白した。
続けて、「でも、これ（週刊誌に）写真撮られたらどうしようと思って側転しておきました」と明かし、「『保田圭のマンションの下で側転したTOKIO松岡』って出たときのことを考えて（笑）ネタになるだろうっていう。やましいことはないぞって（笑）」と驚きの“週刊誌対策”も語り、笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
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